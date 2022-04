Die Laufgemeinschaft Ludwigschorgast überraschte ukrainische Bürger in der "Villa Zuflucht" in Stadtsteinach mit einer Geldspende in Höhe von 700 Euro und Lebensmitteln. Der Vorsitzende der Opferhilfe Oberfranken e. V. (OHO), Alfons Hrubesch, bedankte sich sehr herzlich und betonte, dass "durch Spenden und persönliches Engagement den Kriegsflüchtlingen ein sicherer Ort des Ankommens und vielleicht auch Bleibens ermöglicht werden kann". Susanne Werner, Schriftführerin der OHO, beherbergt in ihrer "Villa Zuflucht" acht Familien, die aus der Ostukraine gekommen sind. "Sie werden bei uns nicht als Flüchtlinge bezeichnet, sondern als Gäste", sagte sie. Insgesamt 28 Personen (14 Erwachsene und 14 Kinder) aus Mariupol, Donezk und Charkiw leben in dem 600 Quadratmeter großen Gebäude. "Die Kapazitätsgrenzen sind jetzt aber erreicht", sagte Vorsitzender Hrubesch und fügte an, dass "niemand alleine gelassen wird. Sogar ärztliche Betreuung ist gewährleistet". Auch die Integration der Flüchtlingsfamilien liegt der Opferhilfe am Herzen.

"Der Spendenbetrag über 700 Euro war der Erlös aus der Benefizveranstaltung vom 4. Vollmondlauf", erläuterte LG-Vorsitzender Michael Kraus. Man hat sich mit der Opferhilfe Oberfranken darauf verständigt, dass der Betrag gesplittet wird. Einen Teil bekommen die Familien der Villa Zuflucht und ein Teil wird an Mariupol weitergeleitet. Es sind immer noch Menschen dort, die herausgeholt werden müssen. red