Eine sechsstellige Schadenshöhe entstand bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen in der Eisfelder Straße, als ein Laster gegen die Hauswand eines Mehrfamilienhauses rollte. Wie die Polizeiinspektion Coburg berichtet, wollte gegen 8.30 Uhr ein 47-Jähriger mit seinem Lkw einen Bauschuttcontainer in der Eisfelder Straße nach einer Wohnungsräumung aufladen. Weil das Ganze mangelhaft gesichert war, setzte sich der Lkw nach vorne in Bewegung und rollte gegen die Hauswand des gegenüberliegenden Gebäudes. Der Container hingegen blieb derweilen auf der Straße liegen. Das "Gespann" versperrte die Straße komplett.

Außer an der Hausfassade entstanden Schäden an einer Grundstücksmauer, am Fahrbahnbelag und am Laster selbst. Insgesamt wird der Schaden mit über 200 000 Euro beziffert. Da der Lkw nicht mehr fahrbereit war, musste er samt Container aufwendig geborgen werden. red