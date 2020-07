Landkreis hilft auf dem Weg in die virtuelle Konferenzwelt

Videokonferenzen, digitale Meetings oder Webinare? Die aktuellen Beschränkungen in der Coronakrise haben viele Präsenztermine und Veranstaltungen unmöglich gemacht. Gleichzeitig aber auch aufgezeigt, wie man digitale Formate nutzen kann, und Lust gemacht, den virtuellen Austausch auszuprobieren. Auch die Bildungsregion des Landkreises Haßberge hat in den letzten Monaten erste digitale Veranstaltungen gestartet und feststellen müssen, dass es nicht einfach ist, ein datenschutzkonformes und zuverlässiges Videokonferenzsystem zu finden. Auf der Suche nach technischen Lösungen ist dabei gemeinsam mit dem Kreismedienzentrum Haßberge die Idee für ein neues digitales Angebot im Landkreis entstanden, wie das Landratsamt Haßberge in einer Pressemitteilung am Dienstag informierte.

Unter dem Motto "Gemeinsam online - Virtuelle Vernetzung und digitaler Austausch" möchten Bildungsregion und Kreismedienzentrum Bildungsakteure aus dem Landkreis bei ihrem Weg in die virtuelle Konferenzwelt unterstützen. Dahinter steht die Idee, den Bildungsakteuren Unterstützung bei der Planung und Durchführung von digitalen Formaten und Videokonferenzen anzubieten - technisch wie fachlich. Denn neben der Hürde "funktionierende Technik" verlangen Online-Konferenzen oft auch nach anderen Strukturen, Abläufen und Moderationen als analoge Termine. Für Videokonferenzen stehen der Bildungsregion und dem Kreismedienzentrum dafür laut Landratsamt Haßberge zwei Lizenzen des datenschutzkonformen Videokonferenzanbieters GoToMeeting/GoToTraining zur Verfügung.

Bildungskoordinatorin Anja Güll, die gemeinsam mit Marko Aumüller, dem medienpädagogischen Berater für digitale Bildung an Grund- und Mittelschulen im Landkreis Haßberge, die Idee von "Gemeinsam online" entwickelt hat, erläutert die Zielsetzung des Angebotes: "Wir wollten ein Angebot schaffen, das auch allen Bildungsakteuren im Landkreis, die bisher wenig Erfahrung gesammelt haben, die Gelegenheit gibt, sich in der neuen virtuellen Welt auszuprobieren, ohne sich selbst um Lizenzen und Datenschutz kümmern zu müssen." Wer ein Webinar, eine digitale Konferenz oder eine virtuelle Informationsveranstaltung plant, kann sich nun an "Gemeinsam online" wenden und sich die technische und fachliche Unterstützung holen.

"Damit schaffen wir einen echten Mehrwert für die Akteure in unserer Bildungsregion und füllen einmal mehr die kürzlich erhaltene Auszeichnung als digitale Bildungsregion mit Leben", so Landrat Wilhelm Schneider. Und auch wenn die Zahl an analogen Veranstaltungen und Meetings wieder zunimmt, so kann auch in Zukunft ein guter Mix aus analog und digital bereichernd sein.

"Gemeinsam online" soll allen Bildungsakteuern im Landkreis und den Kooperationspartnern der Bildungsregion Landkreis Haßberge zur Verfügung stehen. Auch den Schulen, wenn sie es wünschen. Am Mittwoch, 8. Juli, findet von 16 bis 16.45 Uhr ein Schnuppertermin statt, bei der man die Konferenzsoftware testen kann. Informationen zur Anmeldung und zum neuen Angebot "Gemeinsam online" sind laut Landratsamt auf www.bildungsregion-hassberge.de/gemeinsam-online zu finden.