Nachdem seit einer Woche ein Storchenpaar das extra für sie angefertigte Nest über den Kaminen der Frankentherme in Bad Königshofen angenommen hat, ist nun auch die dort installierte Webcam online. Über einen Live­stream auf Youtube kann man ab sofort die beiden "Kurstörche" im Nest in luftiger Höhe zu jeder Tages- und Nachtzeit auf der Internetseite der Frankentherme Bad Königshofen www.frankentherme.de live beobachten.

Nach vielen Jahren hat Bad Königshofen damit nun wieder ein Storchenpaar. In den 1960er Jahren gab es letztmals ein Storchennest auf dem Kamin des Elisabethaspitals in Königshofen. Nachdem allerdings damals ein junger Storch in den Kamin einer, in diesen Jahren noch vorhandenen, Brauerei gefallen war und nicht mehr gerettet werden konnte, ließen sich keine Störche mehr in der Stadt nieder. mhf