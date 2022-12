Mit Fred Röder konnte ein tüchtiger und erfolgreicher Handwerksmeister seinen 70. Geburtstag feiern. Das Zimmererhandwerk erlernte der Jubilar in der Zimmerei seines Großvaters in Lehenthal. 1993 machte er sich mit einem Neubau im Gewerbegebiet „Hegnabrunn-Süd“ selbstständig. Zusammen mit seiner Ehefrau Helga und seinem Sohn Heiko beschäftigt Fred Röder stolze acht Mitarbeiter. In der Region Kulmbach hat die Zimmerei Röder einen guten Namen. Neben Bürgermeister Alexander Wunderlich (CSU) gratulierte auch die Kulmbacher Zimmererinnung mit Obermeister Günther Stenglein und seinem Stellvertreter Wilhelm Lauterbach. Mit Manfred Götz vom Säge- und Hobelwerk aus dem Kulmbacher Stadtteil Niederndobrach gratulierte auch der langjährige Holzlieferant für die Zimmerei Röder. Rei.