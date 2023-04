Die Stimmband ist zurück: Mit einem unterhaltsamen A-cappella-Konzert meldete sich das stimmgewaltige Dutzend zurück und begeisterte in der Kommunbräu kurz vor Schäufele, Sonntagsbraten und Kließ. Gute Musik mit Witz und Charme – dafür stand die Stimmband vor der Corona-Pandemie.

Ein Hit nach dem anderen

Neu im Ensemble ist Lukas Kammerer, der den Tenor verstärkt und das Dutzend komplettiert. „Wir sind die Stimmband“, stellten sich die sechs Männer und ebensoviele Frauen musikalisch vor. Thommy Zapf übernahm die Moderation und führte mit lockeren Plaudereien durch das unterhaltsame Programm.

Für die musikalische Ausgestaltung war Volker Konrad verantwortlich. Natürlich waren all die bekannten Hits der Stimmband wieder mit im Repertoire. Schon seit fast zwanzig Jahren haben sich die Sänger dem A-cappella-Gesang verschrieben. „Die Stimme kann’s“ war das passende Lied dazu.

Doch auch neue Songs präsentierte die Stimmband. Die Musiker sangen „Hand in Hand“, den legendären Song der olympischen Sommerspiele in Südkorea oder Belinda Carlisles „Heaven is a place on earth“. Richtig Stimmung machten die zwölf Sänger mit „We will rock you“. Und ein positives Lebensgefühl verbreiteten sie mit „Get lucky“ vom Elektronik-Duo „ Daft Punk “. Der Song war vor allem für den Bass eine echte Herausforderung. Denn 21 Mal hintereinander hatte dieser denselben Akkord zu singen – nur einmal nicht. Einen Volltreffer landete Volker Konrad beim Arrangieren des Hits „You raise me up“. Mehr als 500 Coverversionen gibt es von dem Song . Und die Stimmband muss sich mit ihrer A-capella-Version nicht verstecken.

Die Klammer des Konzertes bildete die Erklärung, warum die Stimmband überhaupt singt: „Why we sing“. Musik kann eine Brücke bauen, sie kann Mauern einreißen und sie wird von jedem jederzeit verstanden.