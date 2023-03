Nach 40 Jahren ehrenamtlicher Arbeit für den TSV als Sportwart in der Kegelabteilung und als Vereinsvorsitzender übergab Thomas Specht sein Amt in jüngere Hände und zu seinem Nachfolger wurde Tobias Mittasch gewählt. Specht hatte schon bei der letzten Jahreshauptversammlung angekündigt, aus der ersten Reihe der Vorstandschaft zurückzutreten. Jetzt hat er mit Tobias Mittasch einen Nachfolger gefunden, der in der zurückliegenden Wahlperiode bereits das Amt des stellvertretenden Vereinsvorsitzenden bekleidete. Thomas Specht wird sich aber nicht zurückziehen, sondern er wird dem Verein auch weiterhin zur Verfügung stehen: „Wenn ich gebraucht werde, werde ich mithelfen, die erfolgreiche Arbeit der letzten Jahre zu unterstützen.“

In seinem letzten Rechenschaftsbericht verwies Thomas Specht trotz Corona auf eine steigende Mitgliederzahl. So hat der TSV gegenwärtig 211 erwachsene Mitglieder und bei den Kindern und Jugendlichen stieg die Zahl von bis 18 auf 38. Specht danke hier besonders Jugendleiter Stefan Espach. Am Spielbetrieb nehmen zwei Fußballmannschaften, zwei Teams der Kegelabteilung und eine Dartmannschaft teil. Während 2021 wegen der Corona-Pandemie keine Veranstaltung stattfand, waren im vergangenen Jahr die Kerwa am Marktplatz bei sonnigem Wetter und gutem Besuch und auch das Sportfest mit Johannisfeuer ein voller Erfolg.

Jubiläumsfeier am 17. und 18. Juni

Das 120-jährige Vereinsjubiläum wird zusammen mit dem 150+1-jährigen Fremdenverkehrsjubiläum der Marktgemeinde am 17. und 18. Juni am Marktplatz gefeiert. Die Musikband „Die 3“ wird am 17. Juni für Stimmung am Marktplatz sorgen. Den Bericht der Kegellabteilung nahm deren Leiter Gerhard Schelhorn vor. Die erste Mannschaft hat nach zehn siegreichen Spiele in Serie noch Möglichkeiten zur Verwirklichung des Aufstiegs. Melanie Mühlbauer warf einen Blick auf die Fußballer und machte deutlich, dass der Relegationsplatz noch in Reichweite ist. Jugendleiter Stefan Espach gab bekannt, dass im Sommer ein Jugendcamp am Sportplatz geplant ist. Armin Seiferth berichtete, dass trotz der „Kraftakte“ mit der LED-Flutlichtumstellung und dem Einbau einer neuen Pellets-Heizung die vorhandenen Darlehen bis auf geringe Beträge getilgt werden konnten.

Die Wahlen brachten folgendes Ergebnis: 1. Vorsitzender: Tobias Mittasch. 2. Vorsitzender: Philipp Mühlbauer. 3. Vorsitzender: Daniel Phillips. 1. Kassier: Armin Seiferth. 2. Kassier: Maximilian Seiferth. Schriftführerin: Christine Schelhorn. Stellvertretende Schriftführerin: Nadine Vogt. Ausschussmitglieder: Norbert Specht, Dirk Schäfer, Thomas Specht und Vanessa Zapf. Kassenprüfer: Stefan Benra und Thomas Specht. Rei.