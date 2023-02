Das Stadtradeln ist seit 2008 der internationale Wettbewerb des Klimabündnisses für mehr Gesundheit, Lebensqualität , Radförderung und Klimaschutz . Teilnehmende Kommunen wählen einen Zeitraum von 21 aufeinanderfolgenden Tagen, in dem die Radkampagne lokal umgesetzt wird. Im Jahr 2022 nahm der Landkreis Kulmbach zum dritten Mal in Folge teil. In der Summe wurden 158.518 Kilometer für den Landkreis Kulmbach geradelt und damit 24 Tonnen CO2 vermieden. 42 Teams mit insgesamt 721 aktiven Radlern haben dieses Ergebnis erzielt. Deutschlandweit ist das Platz 57. Bei den Einwohnerzahlen der Kategorie 50.000 bis 99.999 und bayernweit erreichte der Landkreis sogar den zehnten Platz.

Beim Schulradeln Bayern haben die Schülersprecher ihre Mitschüler, Lehrer und Eltern zu Spitzenleistungen motiviert. Auf Platz eins das Caspar-Vischer-Gymnasium (CVG) mit 148 Radlern und 19.692 geradelten Kilometern. Das Markgraf-Georg-Friedrich-Gymnasium (MGF) mit 81 Aktiven und 10.528 Kilometern landete auf Platz zwei, und die Carl-von-Linde Realschule mit 39 Aktiven und 6788 Kilometern holte den dritten Platz. Gute Leistungen haben aber auch die Hans-Wilsdorf-Schule, die Adalbert-Raps-Schule , die Friedrich-Ellrodt-Schule Neudrossenfeld und die Max-Hundt-Schule abgeliefert.

Platz 2 in Bayern

Bei den gesamt geradelten Kilometern sind bayernweit folgende von insgesamt 731 teilnehmenden Schulen im ersten Drittel gelandet: das CVG auf dem 75. Platz, das MGF auf Platz 156 und die Carl-von-Linde-Realschule auf Platz 234. Bei den geradelten Kilometern pro Person liegt die Hans-Wilsdorf-Schule bayernweit auf Rang zwei, die Adalbert-Raps-Schule auf Rang 105 und die Carl-von-Linde-Realschule auf Rang 224.

Im Teamradeln waren die „Leuchetzer-Radler“ mit ihrem Kapitän Manfred Ott wieder absolute Spitze. 56 Radler und die mit ihnen verbundene Kilometerleistung haben alle Erwartungen übertroffen. Klimamanagerin Ingrid Flieger: „Marktleugast ist die beste teilnehmende Gemeinde unseres Landkreises und mit über 16.000 Kilometern war ihnen Platz eins in der Gesamtwertung nicht mehr zu nehmen. Sehr engagiert auch das Team Ködnitz mit 4347 Kilometern sowie der ASV Triathlon, die Firma Glen Dimplex, die Mehr-Spaß-Gruppe Kulmbach , das BRK, ait-deutschland und viele mehr.“

Insgesamt radelten 42 aktive Teams für den Landkreis. Bemerkenswert auch dieses Jahr wieder der Einsatz des radelnden Rentners Herbert Geyer aus Untersteinach mit 2707 geradelten Kilometern. Die Einzelwertung (Damen): 1. Stefanie Görl, 1260 Kilometer; 2. Ilona Hansl, 758 Kilometer; 3. Elke Heinbuch, 723 Kilometer; Einzelwertung (Männer): 1. Herbert Geyer, 2707 Kilometer; 2. Volker Scheibe, 2124 Kilometer. 3. Alf Beer, 2004 Kilometer. Werner Reißaus