Vollkommen ausgepowert und mit glücklichen Gesichtern sitzen die Schüler der Klassen 7 a und 7 d der Carl-von-Linde-Schule im Bus, der sie nach drei aufregenden Wintersporttagen zurück nach Kulmbach fährt. Exemplarisch stehen dafür Paula Meyer und Marie Soziaghi, beide aus der 7 a: „Es war super, da man Neues ausprobieren und nach Corona endlich mal wieder etwas mit der Klasse machen konnte.“

Bei traumhaftem Sonnenschein und guten Schneeverhältnissen am Silbersattel in Steinach/Thüringer Wald erlebten viele Schüler ihre allerersten Momente auf Schneeschuhen, Snowboards, Alpin- und Langlaufskiern. Auch Alina Bär (7 a) zeigte sich von der Lage des Skigebiets begeistert: „Der Berg war sehr schön. Am besten fand ich die Fahrt mit dem Lift, weil man dabei durch die Wolkendecke brach und dann in der puren Sonne war.“ Neben ökologischen Aspekten sprechen aus Sicht der Schulverantwortlichen auch finanzielle Gründe dafür, den Realschülern den Wintersport in der Region nahezubringen. „Angesichts des Klimawandels, des Massentourismus in den Alpen und explodierender Kosten finden wir es nicht mehr zeitgemäß, ein Skilager in den Alpen durchzuführen“, lässt sich Thomas Hahner von der erweiterten Schulleitung in einer Pressemitteilung zitieren. „Das bedeutet aber auf keinen Fall, dass die Realschule auf Wintersport verzichten möchte.“ Ganz im Gegenteil: Den Schülern sollen die vielfältigen Wintersportmöglichkeiten in der Region nähergebracht werden. Das beginne schon mit regelmäßigen Besuchen der Kulmbacher Eisbahn in der sechsten Jahrgangsstufe. Und die kürzlich erlebten Wintersporttage der siebten Klassen bereiten auf eine dreitägige Wintersportklassenfahrt in der achten Klasse vor, in dem das Gelernte nachhaltig vertieft werden soll. „Es waren coole Tage, wir haben viele tolle Sachen erlebt und viel dabei gelernt“, resümierten Jana Schneider und Greta Messingschlager aus der 7 d . red