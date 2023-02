Noch bis zum 17. Februar können sich Fotofreunde die neueste Ausstellung des Teams „Kunst im Café “ ansehen. Acht Fotokünstler stellen im Café Schoberth ihre Interpretationen zur Zweisamkeit zur Schau. „Entstanden ist die Idee Anfang 2020“, verrät Organisator Manfred Ströhlein. Alles, was am 20. Februar 2020 mit Paaren zu fotografieren war, sollte abgelichtet werden. Dann kam Corona. Nachdem Ende 2022 Wolfgang Behrndt mit einer Einzelausstellung vertreten war, ist jetzt im Café Schoberth der zweite Teil des Projekts zu sehen – Menschen und Tiere, immer als Paar in trauter Zweisamkeit – humorig und auch liebenswert. Stadt- und Kreisrat Thomas Nagel (FDP) betonte die Wichtigkeit für Begegnungen im „Kunstcafé“: Er verwies auf die enorm wichtigen Güter in der Demokratie, darunter Kunst, Kultur und Meinungsfreiheit. Ebenso betonte er, wie wichtig es sei, nach der Corona-Pandemie die Leute wieder zur Begegnung zu bewegen. „Wir müssen aufpassen, dass nicht nur der Alltag funktioniert, sondern wir müssen auch auf das achten, was das Leben lebenswert macht.“

Im Café Schoberth stellen aus: Wolfgang Behrndt, Klaus Gagel, Wolfgang Hiob (Berlin), Christopher Rau, Christine Ströhlein, Heinz Tschanz-Hofmann, Karl Heinz Weber, Anna Weidner.