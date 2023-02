Bei der Hauptversammlung des Gesangvereins „Maintal“ Neuenreuth ließ Vorsitzender Fred Sadel das vergangene Jahr Revue passieren. Der Verein genieße über Gemeindegrenzen hinaus einen guten Ruf, meint der Vorsitzende . Zu verdanken hätte man dies einem regen Vereinsleben „und unserer Konzerte, die ich schon als speziell bezeichnen darf“, sagte Sadel.

Neues Konzert geplant

Dirigent Manfred Bauriedel sei Garant dafür, dass die sängerischen Darbietungen, gepaart mit Klassik und Sakralem, hohen Ansprüchen genügen. Als Beispiel nannte Sadel das Adventskonzert im vergangenen Dezember mit kammermusikalischer Begleitung und Solistenvielfalt. „Die Dreifaltigkeitskirche in Neudrossenfeld war wieder gut gefüllt.“ Und das Sommernachtsfest in der Neuenreuther Dorfmitte habe gesellschaftlich einen respektablen Stellenwert. „Wir haben durch unsere Aktivitäten etwas Licht in dunkle Zeiten gebracht.“

Manfred Bauriedel selbst sieht den gemischten Chor mit 26 Aktiven noch ordentlich aufgestellt: „Uns geht es vergleichsweise gut“, sagte er. Er mahnt jedoch: „Wir müssen wieder auf die stabile Zahl 30 kommen.“ Werbung sei daher für ihn unerlässlich, sein Appell an die Öffentlichkeit: „Probieren Sie Gesang aus, kommen Sie einfach mal bei den Singstunden vorbei.“ Eine Zukunft sehe er in der gesanglichen Verbundenheit mit den Chören aus Neudrossenfeld und Langenstadt, man habe in der Vergangenheit bewiesen, wie Chorarbeit gemeinsam gestaltet werden könne.

Als nächstes Konzert plant er einen Abend mit dem Titel „So klingt Liebe“. Ein bisschen trauerte der schon seit 49 Jahren tätige Dirigent dem Auftrittsort Ellrodt-Saal im Neudrossenfelder Schloss nach. „Für mich neben der Kirche der einzige akustisch zu nutzende Raum in Neudrossenfeld, wo Musik zum wahren Klingen gebracht werden kann.“ Er hoffe, dass durch die neue Bewirtschaftung in dem historischen Gebäude der Saal für Konzerte geöffnet wird.

Ehrungen langjähriger Mitglieder

Zum Schluss der Versammlung wollte Vorsitzender Sadel nochmals Optimismus verströmen, „wir von der Vorstandschaft blicken mit Zuversicht nach vorn“. Aus finanzieller Sicht scheint das realistisch, denn Kassier Karl-Heinz Scharf attestierte ein Plus und genügend Rücklagen. Zuletzt standen noch die Ehrungen der langjährigen Chormitglieder Trina Fial und Fritz Müller im Mittelpunkt. Sie sangen nicht nur Jahrzehnte im Chor, sondern sind auch Gründungsmitglieder und wurden daher zu Ehrenmitgliedern ernannt. Horst Brunner