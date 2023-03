Herbert Gallasch feierte seinen 80. Geburtstag in Marktschorgast . 25 Jahre war er in der Vorstandschaft der Wasserwacht-Ortsgruppe Marktschorgast tätig. Ehrenamtlich pflegt er seit 24 Jahren nicht nur den evangelischen Friedhof, sondern ist auch noch Ansprechpartner für allerlei anfallende Aufgaben in der evangelischen Kirchengemeinde Marktschorgast .

Der Jubilar wurde in Weißstein/Schlesien geboren. Sein Vater fiel im Zweiten Weltkrieg. Seine Mutter flüchtete in einem Zug in Richtung Nürnberg mit ihrem zwei Jahre alten Sohn Herbert. Es war der 8. April 1945. Vor Marktschorgast hielt der Personenzug an und alle Insassen mussten aussteigen. Jagdbomber hatten hinter dem Goldbergsee einen Güterzug bombardiert. Noch am selben Tag wurden Herbert und seine Mutter in Marktschorgast untergebracht. Marktschorgast wurde ihre zweite Heimat.

Bürgermeister Marc Benker und Pfarrer Armin Baltruschat dankten dem Jubilar herzlich für sein ehrenamtliches Engagement. Prei.