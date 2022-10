Horst und Christa Schrepfer, geborene Heinrich , feierten diamantene Hochzeit in Marktschorgast . Kennengelernt hat sich das Jubelpaar in Nürnberg. Er war damals als Techniker bei der AEG beschäftigt und seine zukünftige Frau, aus Regensburg stammend, war in der Grundig-Bank angestellt.

Horst und Christa haben vor 60 Jahren in der evangelischen Dreifaltigkeitskirche zu Marktschorgast als Trauspruch aus dem ersten Korinther-Brief 13,7 folgenden Satz gewählt: „Die Liebe erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles.“ Nun sind sie sechs Jahrzehnte gemeinsam glücklich durchs Leben gegangen.

Bürgermeister Marc Benker gratulierte dem Jubelpaar seitens der Marktgemeinde und wünschte Gesundheit und Gottes Segen auf ihrem weiteren Lebensweg. Namens der evangelischen Kirchengemeinde überbrachte Pfarrer Armin Baltruschat Glück- und Segenswünsche. Prei