Eine neue „Wander-Challenge“ führt im Dreieck fränkischer Qualitätswanderwege auf 170 Kilometer langen Themenpfaden durch den Frankenwald. Das ist einzigartig in dieser Form, denn nur selten treffen so viele Qualitätsfernwanderwege in einer Region aufeinander.

Wildromantische Landschaften, spektakuläre Felsformationen, jahrtausendealte Gesteine sowie eine seltene Flora und Fauna – im Frankenwald haben Wanderer nicht die Qual der Wahl, sondern bekommen bei der „Wander-Challenge“ alles auf einen Streich.

Die drei vom Deutschen Wanderverband als „Qualitätsweg Wanderbares Deutschland“ zertifizierten Routen „Fränkisches Steinreich“, „Fränkischer Gebirgsweg“ und „Frankenweg“ bieten unterschiedliche Themenschwerpunkte und garantieren ein perfektes Wandererlebnis.

Sie reichen von Geschichte und Geologie und fordern mit gut 3500 Höhenmetern auch Gipfelstürmer heraus. Die Challenge kann ab sofort als sechs- oder neuntägiges Angebot online unter der Adresse frankenwald-tourismus.de gebucht werden. red