Am Sonntagmorgen, kurz vor 3 Uhr, wurde von zwei Personen ein Verkehrsunfall in Altenkunstadt in der Weismainer Straße mitgeteilt. Die Zeugen konnten beobachten, wie der Fahrer eines Pkw mit seinem Fahrzeug über eine Verkehrsinsel fuhr und hierbei ein Verkehrszeichen beschädigte. Anschließend versuchte der Fahrer, sich von der Unfallstelle zu entfernen, was ihm aber aufgrund der starken Beschädigungen am Fahrzeug nicht gelang.

Die Polizei Lichtenfels konnte den Fahrer kurz darauf antreffen. Dieser zeigte sich gegenüber den Beamten äußerst aggressiv und unkooperativ. Der Grund für sein Verhalten war schnell gefunden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,28 Promille. Daraufhin wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Fahrerlaubnis sichergestellt.

Da es sich um einen Ausländer ohne Wohnsitz in Deutschland handelte, wurde von der Staatsanwaltschaft zudem eine Sicherheitsleistung in Höhe von 2400 Euro angeordnet. Der verursachte Sachschaden liegt bei ca. 150 Euro, der Pkw hat nur noch Schrottwert. pol