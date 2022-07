Kulmbach ist in Feierlust: Nach zwei Jahren Pandemie-Pause lockte das Altstadtfest Tausende in die Kulmbacher Innenstadt. Feiern, Spaß haben, sich mit Freunden treffen - das war das Motto. Neben Kulmbacher Bier standen bunte Cocktails und fruchtige Bowlen bei den Besuchern hoch im Kurs. Die Essensstände waren genauso vielfältig wie vor der Pandemie: Chinesische Spezialitäten, Gyros, aber auch Burger und Langos, Pizza und Bratwürste nach Kulmbacher und nach Thüringer Art gab es zu probieren.

Neu in diesem Jahr war ein Stand, initiiert vom Team der Ukraine-Mahnwache. Ukrainerinnen haben Spezialitäten aus ihrer Heimat zubereitet - die Kulmbacher probierten gerne und spendeten für den guten Zweck.

Ein Geheimtipp war der Stand der türkischen Gemeinde. Denn auch dort hatten die Frauen leckere Spezialitäten zubereitet. Nicht nur Insider probierten schmackhafte Weinblätter, Lahmacun, Vorspeisen und Co.

Oft musste man vor den Ständen Schlange stehen - doch niemand maulte, denn alle waren einfach nur glücklich, dass endlich wieder was los ist in Kulmbachs Innenstadt. Die Menschen genossen die Musik, tanzten auf der Straße und feierten nach Herzenslust. Am Freitagabend bremste das kühle Wetter und der Regenschauer kurz vorm Anstich das Besucheraufkommen noch etwas aus, doch als um 23 Uhr die Discoboys auf die Bühne am Marktplatz kamen, bebte die Innenstadt.

Am Samstag lockte das Altstadtfest schon am Nachmittag die Massen in die City. Und am Abend hielt es niemanden mehr zu Hause. Jeder wollte nach der zweijährigen Pause einfach nur raus. Für Familien war der Zentralparkplatz reserviert. Der Nachwuchs konnte sich mit den Wasserbällen, auf Riesen-Rutschen oder beim Trampolinspringen vergnügen. Da das Bierstadel-Zelt Schatten spendete, wurden die Aktivitätsangebote gut angenommen. Das erste Altstadtfest nach der Pandemie war ein voller Erfolg, die Stimmung war ausgelassen - und einfach nur positiv.