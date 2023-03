Der Sängerkreis Coburg-Kronach-Lichtenfels ehrte bei seinem Sängertag im Schützenhaus in Kronach zahlreiche treue und verdiente Mitglieder.

Ausgezeichnet wurden für 70 Jahre Singen im Chor: Reinhilde Schlee (Cäcilia Wallenfels), Josef Konrad (Sängerrunde Welitsch). 65 Jahre Singen im Chor: Dieter Altmann, Gerhard Hoffmann (Liederkranz Haig). 60 Jahre Singen im Chor: Gerhard Lindner (Sängerlust Schmölz), Hans Lorenz (Liederkranz Breitenloh), Rudolf Schneider (GV Teuschnitz), Josef Wachter (Cäcilia Friesen), Edwin Leitz (GV Weißenbrunn), Georg Jung (GV Rothenkirchen).

Vorsitzender Peter bedauerte, dass infolge der Corona-Pandemie ein Mitgliederschwund zu verzeichnen war. Einzig die Förderung an Grundschulen lief positiv und gebe Mut und Motivation für die Zukunft im Sängerkreis.

Zugleich ermunterte er alle Gruppen, Vereine und Chöre im Sängerkreis, wieder näher mit dem Sängerkreis und FSB zusammenzuarbeiten.

Die Kreis-Chorleiterin Pia Hempfling bot ihre Unterstützung an alle Chorleiter und Chöre an. Besonder dankte sie MdB Jonas Geissler. Er hatte zum Besuch des Deutschen Bundestages nach Berlin eingeladen, und es wurde für die Teilnehmer ein unvergessliches Erlebnis. In der Kuppel und auf der Dachterrasse des Reichstagsgebäudes sang man gemeinsam das Friedenslied „Nova nobis pacem“ und und erhielt von Hunderten von Besuchern spontan Beifall.

Vom Kreisgeschäftsführer gab es dann aktuelle Zahlen und Fakten. Die Mitgliederzahl schrumpfte von 2022 auf 2023 um 47 Mitglieder auf aktuell 2310.

Bei den Aktiven reduzierte sich die Sängerzahl von 1959 auf 1897, während die Kinderchöre eine Zunahme von 14 Kindern auf 413 Nachwuchssängern zu verzeichnen haben. Die mitgliederstärkste Gruppe ist die Sängergruppe Frankenwald aus dem Kreis Kronach mit 619 Aktiven in 30 Chören.

Jonas Geissler sprach von einem starken Auftritt des Sängerkreises in Berlin, der ein starkes Friedenssignal setzte. Die gut besuchte Versammlung mache Mut und Zuversicht für die zukünftigen Veranstaltungen mit Sängerinnen und Sängern in der Heimat, die Tradition des Gesangs im Chor als fränkisches Kulturgut aufrechtzuerhalten. Das Liedgut verbindet Generationen und dafür dankte Jonas Geissler von ganzem Herzen.

Der Ehrenpräsident des Fränkischen Sängerbundes ( FSB ), Peter Jacobi, appellierte an den Zusammenhalt des Sängerkreises und dankte den Sangesfreunden für ihre Treue und Durchhaltevermögen während der schwierigen Pandemiezeit. Für ihn war es ein bewegender Eindruck, dass der Sängerkreis nicht zu sehr unter Corona gelitten habe, zumindest konnte ein befürchteter großer Mitgliederschwund vermieden werden. Die vorhandene Repräsentanz stimme ihn zu einem hoffnungsvollen Ausblick, dass die anwesenden Sängerinnen und Sänger mit ihrem Engagement auch ihre Kinder, Enkel und Urenkel von dem Kulturgut Singen im Chor überzeugen können. eh