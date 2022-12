In Wolfersgrün plant man für das kommende Jahr einen „Veranstaltungsmarathon“. Dann nämlich wird der Ort 700 Jahre alt und gleichzeitig feiert man das 75. Kirchenjubiläum. Ein Kreis aktiver Bürger hat sich im Laufe des Jahres unter der Leitung von Markus Schön und Diana Schütz zusammengefunden und die Vorarbeiten getätigt. Nunmehr stellte man einen Bildkalender vor, der viele alte Fotografien aus der Ortschaft zeigt.

In mühsamer Kleinarbeit habe man die Bilder von den Bürgern zusammengetragen, aussortiert und zu einen Bildkalender zusammengefasst. Als Besonderheit wurden für die Käufer die festgelegten Fest- und Veranstaltungstermine bereits eingedruckt. Daneben hat man einen Kaffeebecher kreiert und anfertigen lassen.

Organisator Markus Schön gab bei der Kalendervorstellung auch die Termine bekannt. Das Jubiläumsjahr beginnt bereits mit einer Silvesterparty, wo man dann gemeinsam ins neue Jahr feiert. Am Freitag vor Pfingsten findet das alljährliche „Undedöffe-Straßenfest“ statt, welches in diesem Jahr dem Jubiläum gewidmet ist.

Am 11. Juni ist das Pfarrfest eingeplant und am 16. Juni brennt man das Johannisfeuer ab. Der Sportverein leistet vom 30. Juni bis 2- Juli einen Beitrag mit einem Sportfest auf dem Gelände der „Wölfe“. Im Juli will man an die legendären Kickerrunden erinnern und ein Kickerturnier ausrichten. Immerhin war Wolfersgrün zweimal Ausrichter der deutschen Meisterschaften, ein genauer Termin konnte noch nicht gefunden werden.

Höhepunkt der Festveranstaltungen wird das Kirchweihwochenende vom 8. bis 11. September sein. Der offizielle Festakt findet dabei am Samstag im „Feststadel“ statt. Nach derzeitigem Stand wird auch der ehemalige Erzbischof Ludwig Schick wie zugesagt zum Jubiläum noch einmal nach Wolfersgrün kommen. Ferner ist für das Festwochenende ein Markt geplant.

Wie die Veranstalter weiter ausführten, findet im Oktober ein Muckturnier statt, zu dem alle Freunde des Kartenspiels eingeladen sind. Im nächsten Jahr wird man an den vier Adventswochenenden jeweils ein Adventsfenster öffnen und die Glühweinbude öffnen. Wie man das Jahr begonnen hat, so soll es auch an Silvester mit einer großen Feier in der Ortsmitte und in der dann fertiggestellten alten Schule enden. Mit dabei sind alle Wolfersgrüner Vereine und Organisationen sowie natürlich die Kirche.

Bürgermeister Jens Korn (CSU) meinte, dass es 2023 viele Jubiläen in der Stadt und den Ortsteilen geben werde, die 700-Jahr-Feier in Wolfersgrün rage dabei heraus. Er zeigte sich erfreut, dass die Initiativen aus der Bevölkerung kommen, die Stadt aber zur Unterstützung an ihrer Seite sei. miw