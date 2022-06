Der Parkplatz am Wallenfelser Bildungszentrum wird vor allem zu Schulbeginn viel zu oft gefährlich. Deshalb sind die Elternbeiräte besorgt. Bürgermeister Jens Korn und die Wallenfelser Stadträte wollen bei einem Ortstermin mit Eltern und Interessierten der Einrichtungen vor Ort überlegen, ob etwas für mehr Sicherheit getan werden kann.

„Es würde wunderbar funktionieren, wenn sich alle an die Verkehrsregeln halten“, bedauerte das Stadtoberhaupt in der jüngsten Stadtratssitzung. „Vor allem Eltern und Großeltern müssen sich vernünftig verhalten. Vernunft können wir nicht verordnen. Ohne die Eltern und Großeltern geht es nicht.“

Parken ist ein Problem

Parken und Verkehr auf Schul- und Kindergartenparkplätzen sind ein Problem. Es gab Briefe an Eltern und Großeltern, auch eine Ortsbegehung. Rot gefärbte Gehwege sorgen bereits für etwas mehr Sicherheit. Tina Müller-Gei schlug vor, die Grenze zwischen rotem Bereich und Parkplatz optisch mit im Winter wegnehmbaren „Legosteinen“ abzugrenzen. Diana Schütz sah es als problematisch, dass der Radweg über den Parkplatz führt. Zweiter Bürgermeister Sven Hofmann brachte die Idee eines bremsenden Radfahrergitters ein und schlug vor, Pflaster wegzumachen. Viele Ideen wurden angesprochen. „Es ist jeder gefordert“, nahm Korn alle in die Pflicht, die vor Ort zusammenkommen.

Elternbeiräte fragten auch nach, warum der Wasserspender an der Schule abgeschafft wurde. Der Bürgermeister sagte: „Es braucht keine Diskussionen: Wenn die Eltern meinen, der Wasserspender ist sinnvoll, schaffen wir wieder einen an.“ Beim alten Schulhaus in Wolfersgrün geht es voran. Bei der Neugestaltung der Schützenstraße werden die Bauarbeiten nach Verzögerung jetzt am 11. Juli beginnen. Die Arbeiten am Friedhof in der Schnaid sollen diese Woche losgehen. Beim Projekt „Marktplatz 4“ werden als nächstes Gewerk Dachfenster eingebaut und das Dach mit Schiefer eingedeckt. Danach kommen Glasfassade und Treppenhaus als ein Gewerk dran.

Im Baugebiet Siedlung wurden alle Versorgungsleitungen verlegt. In der 29. Kalenderwoche ist die Fertigstellung vorgesehen. Während der Arbeiten hatten sich Probleme mit dem Boden gezeigt, der in einigen Bereichen extrem weich ist. Da muss irgendein Mühlbach oder Flusslauf gewesen sein, hieß es.

Daniel Hoch neuer Kommandant

Bei der Feuerwehr Neuengrün wurden Daniel Hoch als Kommandant und Marcel Grebner als Stellvertreter gewählt und vom Stadtrat bestätigt. Korn dankte dem bisherigen Kommandanten Stefan Gareis, der dieses Amt 18 Jahre innehatte.

Die Wallenfelser Musikschule kann ab jetzt auch von Kindern von außerhalb besucht werden. Eine vom Stadtrat beschlossene Neufassung der Satzung macht dies möglich. Es gebe Überlegungen, eine Bläserklasse in der Grundschule einzuführen, sagte Korn. Die Gebührensatzung müsse noch geändert werden. rg