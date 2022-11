Vor zwei Jahren hat die Stadt Wallenfels den Betrieb ihrer Kläranlage an die Stadtwerke Kronach übertragen. Die Verantwortlichen zeigten sich jetzt mit der Entscheidung zufrieden.

Abteilungsleiter Alexander Giesbrecht ging im Stadtrat auf die bisher erledigten Punkte ein und wies auf die anstehenden Maßnahmen hin. Er erklärte, dass die Anlage eine neue Störungsalarmierung bekommen hat. Beim Regenüberlaufbecken Bahnhof musste eine neue Pumpe eingebaut werden. Die Zulaufschnecken in der Kläranlage wurden dem digitalen Zeitalter angepasst. Im Bereich der Schlammspeicher mussten defekte Leitungen erneuert werden. In nächster Zeit muss die Trennwand am Sandfang ausgetauscht werden. Sorgenkind ist die Fernwirktechnik des Regenüberlaufbeckens am Bahnhof. Dort ist es aktuell schwer, eine Messeinrichtung zu installieren.

Bürgermeister Jens Korn (CSU) machte deutlich, dass es richtig war, einen erfahrenen Partner ins Boot zu holen. Die allgemeine Beschaffenheit der Kläranlage ist in einem guten Zustand, Kleinigkeiten wurden auch schon erledigt. In einigen Jahren müssen auch die 30 bis 35 Jahre alten Einlaufschnecken erneuert werden. miw