Während einer Versammlung des Vereins Regionale Kunstförderung Kronach standen auch Wahlen an. Wie aus einer Pressemitteilung des Vereins hervorgeht, bestätigten die Mitglieder den bisherigen Vorstand: Vorsitzender Ingo Cesaro, Zweiter Vorsitzender Heinz Köhler , Schatzmeister Hermann Bayer und Schriftführerin Gisela Hümmer bleiben in ihren Ämtern.

Cesaro verwies auf die Aktivitäten des abgelaufenen Jahres. Viele Kunstprojekte wurden weitergeführt, zudem wurden Neue organisiert: Zum Beispiel die internationalen Druckkunstwochen in der Alten Markthalle im Historischen Rathaus und das „internationale mail-art-Projekt Cranach“.

Pläne für dieses Jahr

Der Vorsitzende ging auch auf die Aktivitäten für das Jahre 2023 ein. Es wird mit dem bundesweiten Tag der Druckkunst gestartet, wiederum im „Fab- lab“, in den Räumen der Hochschule Coburg in Kronach . Es folgt die Ergebnisausstellung der internationalen Druckkunstwochen in der Kronacher Synagoge . Es soll zudem während der Ausstellung eine „offene Werkstatt“ für Holzschnitt eingerichtet werden.

Die Vorstellung der Buchdokumentation „Internationales mail-art-Projekt Cranach“ ist außerdem geplant.

Bäume werden zu Skulpturen

Es folgt Ende April der 16. Mitwitzer Künstlermarkt im Wasserschloss mit einem ausgeweiteten Kinderprogramm. Über Pfingsten folgt die Jubiläumskunstmesse, die „40. Artkronach“ in der Kronacher Synagoge . Ebenfalls im 25. Jahr des Vereins ist das internationale Kunstprojekt „Holzart XXV“ mit dem Schwerpunkt Kastanienprojekt in Kronach . Aber auch in den Gemeinden Nordhalben und Mitwitz werden Holzbildhauer heimische Baumstämme zu Skulpturen verarbeiten.

Außerdem soll die Jugendkunstschule verstärkt aktiviert werden. Aufgrund der Spende der Koinor-Horst-Müller-Stiftung ist das möglich. Es sind nachhaltige Literaturprojekte mit Setz- und Druckwerkstatt „wie zu Gutenbergs Zeiten“, aber auch Workshops für Holzschnitt, Papierschöpfen und Buchbinden geplant.

Ebenso sollen begleitende Workshops im Rahmen von „Holzart“ stattfinden. Interessierte Schulen und Gruppen können sich beim Vorstand melden.

Abschließend bedankte sich der Vorsitzende beim Landkreis und der Stadt, bei den Sponsoren, bei der Presse und bei den aktiven Mitgliedern. Zudem war er der Meinung, dass der Verein mit seinen internationalen Kunstprojekten viel für das Image der Lucas-Cranach-Stadt getan habe. Aber auch vor Ort bietet die Regionale Kunstförderung Künstlern aus der Region immer wieder Ausstellungsmöglichkeiten. red