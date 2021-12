Die Ski-Langlaufgemeinschaft Reichenbach konnte auch in dem von Corona geprägten Jahr 2021 das Sportabzeichen an 13 Personen aus Reichenbach , Teuschnitz, Steinbach und Tschirn übergeben. Drei Mal gab es Gold, sechs Mal Silber und vier Mal Bronze.

Mit Trainingseinheiten in Reichenbach , Ludwigsstadt, Steinbach und Kronach hatten die Teilnehmer unter Aufsicht der beiden abnahmeberechtigten Prüfer Adrian Seitz und Peter Dressel ihre Sportlichkeit unter Beweis gestellt.

Training und Prüfungen fanden dabei unter strenger Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen sowohl in der Turnhalle als auch auf den Außenanlagen statt.

Wer das Sportabzeichen ablegen will, muss einen Nachweis der Schwimmfertigkeit und in den vier Bereichen Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination erbringen. In jedem Bereich stehen mehrere Disziplinen zur Auswahl, von denen jeweils eine erfüllt werden muss.

Die Verleihung der Urkunden und Abzeichen musste coronabedingt wieder unter freiem Himmel stattfinden. Ein Dank galt der Stadt Ludwigsstadt , dem ATSV Reichenbach und der DLRG Teuschnitz für die Unterstützung.

Das Deutsche Sportabzeichen wird auch bei den Bonusprogrammen der Krankenkassen honoriert.

Für 2022 steht bei der SLG Reichenbach die Abnahme erneut im Terminplan. Interessenten können sich unter der E-Mail-Adresse info@slg-reichenbach.de nähere Informationen einholen. red