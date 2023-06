Das Jahreskonzert des Jugendorchesters Kronach übertraf alle Erwartungen. In der prall gefüllten Stadtpfarrkirche tobten die Zuhörer vor Begeisterung – und die Musiker strahlten.

Eingangs demonstrierte das Kidsorchester unter der Leitung von Michael Lieb mit bekannten Filmmelodien aus „Jurassic Parc“ und „ Pippi Langstrumpf “ sowie mit dem Lied „Wenn der Elefant in die Disco geht“ sein Können. Danach nahm das Jugendorchester seine musikalische Fahrt durch Europa mit dem Marsch „Eurovisie Mars“ auf. Weiter ging es mit dem „Spanischen Zigeunertanz“, der die Bläser mit wechselnden Einwürfen forderte. Nicht nur mit einem gellenden Schrei, sondern auch mit einem wunderschönen Querflötensolo überzeugten Johanna Dietrich und der gesamte Klangkörper in dem Medley aus „Phantom der Oper“.

Rockige Sounds erwartet keiner, wenn der Komponist Wolfgang Amadeus Mozart im Programmheft auftaucht. Doch das Arrangement „Allegro up to date“ brachte mit der „Kleinen Nachtmusik“ alle zum Mitwippen. Einen langen Sonderbeifall erzielte „Moment for Morricone“. Die populären Westernmelodien, die für Oberstufenorchester zusammengestellt wurden, entführten die Konzertbesucher in die Welt der Cowboys und Indianer. Anschließend konnte man durch die „Prager Gassen“ flanieren.

Bevor das Jugendorchester mit „Highland Cathedral“ seinen Schlusspunkt in Schottland setzte, führte die Route mit „Norway Impressions“ nach Skandinavien.

Vorsitzender Günter Soja bedankte sich bei Dirigent Kilian Piontek und allen, die zum Gelingen des Konzerts beigetragen hatten. Ferner bedauerte er, dass das Jugendorchester während der Pandemie einige junge Spieler verloren hat. Das Orchester würde sich sehr über neue Musiker, egal welchen Alters, freuen.

Katharina Lauer und Daniela Krügel zollten in ihrer Ansprache dem Vorsitzenden Dank dafür, dass er viel Freizeit opfere, um die organisatorischen Belange des Jugendorchesters zu regeln.

Tina Scheler erhielt zur Würdigung ihres Einsatzes als Küchenfee beim Probenwochenende in Mitwitz eine Schürze. Sie ist außerdem für die kreative Gestaltung der Plakate und Programme verantwortlich.

Die Zugaben „Crana Musica“, der Kronacher Marsch, und die von Piontek arrangierte Europahymne rundeten die musikalische Europareise gelungen ab. Mit Standing Ovations honorierte die Zuhörerschaft das gelungene Konzert des Kronacher Jugendorchesters . red