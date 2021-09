Der SPD-Ortsverein Unterrodach geht mit einer Doppelspitze in die Zukunft. In der Hauptversammlung im Tennisheim wurden Daniela Dietl und Walter Wich-Herrlein zu gleichberechtigten Vorsitzenden gewählt. Für frischen Wind sollen künftig Veranstaltungen sorgen. Unter anderem will man Musik mit Politik verbinden, um im besten Fall auch neue Mitglieder zu generieren.

Man müsse im Ort wieder präsenter werden, meinte Walter Wich-Herrlein, der dafür plädierte, vor allem im gesellschaftlichen Bereich aktiver zu sein. „Und wir müssen wieder leidenschaftliche und vielleicht auch kontroverse Diskussionen miteinander führen.“

Bundestagskandidatin Ramona Brehm stellte sich als selbstbewusste und bodenständige Handwerkerin vor, die täglich mit den Menschen im Austausch sei.

Ralf Völkl sprach in seiner Funktion als Stadtverbandsvorsitzender der Kronacher SPD von einem Ruck, der gerade durch die Partei gehe, die nach seinen Worten zeitlose Grundwerte wie Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität verkörpere. „Wie keine andere Partei kümmert sich die SPD um die kleinen Leute, was zum Beispiel die Einführung eines Mindestlohns und die Grundrente beweisen. Wir haben vieles angepackt, vieles muss noch folgen.“

„Es gab Zeiten, da haben wir mit unserer Parteizugehörigkeit nur Mitleid geerntet. Das hat sich nun wieder geändert. Wir brauchen Leute, die da anpacken, wo es nötig ist“, sagte Ehrenvorsitzender Siegfried Haderlein, der sich darüber freute , an diesem Abend langjährige Weggefährten für ihre Treue zur Partei ehren zu können.