Zu einem Psalmenkonzert im Rahmen seiner Konzerttour gastierte der SMS-Chor am Sonntag in der Ludwigsstädter Michaeliskirche. Das Konzert bildete einen musikalischen Streifzug durch die Psalmen.

Unter dem Titel „Das Psalmenhaus“ hatte Birgit Kleefeld textlich die Psalmen im alten Testament wie in einem Haus in unterschiedliche Räume verortet. Dekanatskantor Sigurd Knopp hat die Psalmen vertont und eine Vorlage für seinen SMS-Chor geschaffen.

Auf Dekanatskantor Sigurd Knopp wartete eine besondere Auszeichnung. Landeskirchenmusikdirektor Ulrich Knörr übergab die Ernennungsurkunde zum Kirchenmusikdirektor der Evangelischen Landeskirche in Bayern. „Ich kenn dich als begeisterten Kirchenmusiker , der an seinen jeweiligen Dienstorten Kirchenmusik nicht als Beruf, sondern als Berufung sieht, der sehr gerne Orgel spielt, mit seinen Chören besondere musikalische Werke komponiert und zur Aufführung bringt und gerne die Organistenausbildung betreibt“, so Knörr.

Der Titel ist ein persönlicher Ehrentitel, zu dessen Verleihung zwei Kriterien vorliegen müssen. Neben dem besonderen Dienst vor Ort brauche es auch kirchenmusikalische Tätigkeiten, die in die Fläche der Landeskirche hineinstrahlen. Als Glockensachverständiger und Beauftragter für die Glockeninventarisierung habe Sigurd Knopp gleich zwei solcher Aufgaben. Sigurd Knopp zeigte sich gerührt und bescheiden: „Ohne meine Orgelschüler, ohne meine Sängerinnen und Sänger wäre ich jetzt kein Kirchenmusikdirektor . Vielen Dank für euer Mittun.“

Das anschließende Konzert war ein gutes Beispiel für sein Wirken. Die Chorsätze von Sigurd Knopp führten musikalisch durch die verschiedenen Stimmungen und Themen der Psalmen. Mit Reibetönen und Disharmonien, sowie auch eingängigen melodischen Stücken, forderte er seinen Sängerinnen und Sänger einiges ab. Der Chor zeigte sich dabei präsent und stimmgewaltig und setzte die eingeübten Arrangements und Anweisungen sehr gut um.

Durch die Begleitung einiger Stücke von Christoph Methfessel am Klavier und Sandra Schäfer-Küpferling mit der Querflöte wurden die Vorträge noch abwechslungsreicher. Als Sprecherinnen führten Birgit Kleefeld und Dorothea Weigelt mit erläuternden Texten zwischen den Liedvorträgen von Zimmer zu Zimmer im Psalmenhaus.

Der SMS-Chor Ludwigsstadt wurde 2003 gegründet und ging aus Teilen des Projektchores des evangelisch-lutherischen Dekanats Ludwigsstadt hervor. zie