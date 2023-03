Nach dem Ausklingen der Corona-Pandemie blicken die Ludwigsstädter Schützen positiv in die Zukunft. Die Planungen für das Ludwigsstädter Vogelschießen laufen auf Hochtouren und die Bevölkerung kann sich heuer sogar auf sechs Festtage vom 20. bis 25. Juli freuen.

„Wir starten in diesem Jahr wieder voll durch“, freute sich Erster Schützenmeister Johannes Haase bei der Generalversammlung der Privilegierten Schützengesellschaft 1612, der nahezu unverändert 268 Personen angehören. Ein „normales“ Schützenfest werde es dennoch nicht werden. Aufgrund von Terminüberschneidungen findet die „Nacht der Tracht“ mit den „Troglauer Buam“ in diesem Jahr am Freitag statt. Das Fest beginnt deshalb einen Tag früher. „Den Bieranstich mit der Windheimer Blasmusik und Feuerwerk werden wir am Donnerstag durchführen“, so Haase. Dafür gibt es in diesem Jahr keine Abendveranstaltung am Montag.Die weiteren Festtage laufen wie vor Corona. Am Samstag spielt die Neufanger Blasmusik. Am Sonntag wird es einen Umzug und das Finalschießen um den Jedermannkönig im Zelt mit der Stadtkapelle Teuschnitz geben. Am Montag gibt es dann auch wieder einen Frühschoppen mit der Reichenbacher Blasmusik und nachmittags den Kinderfestumzug. Die Proklamation der neuen Schützenkönige mit der Stadtkapelle Ludwigsstadt beschließt traditionell das Fest am Dienstag.

Sportwart Christoph Methfessel berichtete von den sportlichen Aktivitäten. Drei Luftgewehr-, zwei Luftpistolen- und eine Sportpistolenmannschaft sind bei den Rundenwettkämpfen aktiv. Besonders erfolgreich sind die erste Luftpistolen-, die Sportpistolen- und die zweite Luftgewehrmannschaft, die kurz vor Ende der Saison in ihren Klassen die Tabelle anführen. Einen deutlichen Einbruch bei den Teilnehmerzahlen musste man beim Preisschießen hinnehmen. „Die Nachwirkungen von Corona waren hier noch deutlich zu spüren“, stellte Christoph Methfessel fest. Die Teilnehmerzahl hat sich im Vergleich zu 2019 mit nun knapp 100 Schützen nahezu halbiert. Dennoch werden die Ludwigsstädter 2023 wieder ein attraktives Schießprogramm mit festen Preisen zum Ludwigsstädter Vogelschießen anbieten.

Erfreuliches konnte Christoph Methfessel von der Jugendabteilung berichten. Im vergangenen Jahr konnten einige Jugendliche für das Sportschießen begeistert werden.

Bei den Neuwahlen gab es keine Veränderungen. Zweiter Schützenmeister Frank Ziener, Schatzmeister Jochen Solbrig, Jugendsportwartin Lina-Marie Harnisch und Kassenprüfer Florian Bauer wurden in ihren Ämtern bestätigt. Im Gesellschaftsausschuss sind Carmen Fischer, Andrea Früchtl, Jürgen Grüdl, Steve Hofmann und Christian Scheidig vertreten.

Für langjährige Treue zur Gesellschaft wurden ausgezeichnet: Uwe Apel, Olaf Frank, Barbara Franke, Heidi Friedlein, Lisa Jahn, Heinrich Pfeiffer , Peter Treuner (alle 25 Jahre); Markus Dietz (40 Jahre); Willi Baumann, Siegfried Bär, Horst Beyer, Gregor Tischer (alle 50 Jahre); Karl-Heinz Treuner (60 Jahre). zie