Seit über zehn Jahren beteiligt sich die Siegmund-Loewe-Realschule an der Weihnachtsaktion „ Geschenk mit Herz “. Trotz der Corona-Pandemie und des aktuell nicht einfachen Schulalltags machten auch heuer wieder viele Jugendliche mit.

Die Freude war riesig, als am Ende 128 „ Geschenke mit Herz “ den Helfern von Humedica übergeben werden konnten. Hinzu kam eine Spende von 200 Euro – der Erlös der SMV-Nikolausaktion.

Die Päckchen haben bereits die Reise zu benachteiligten Kindern in vielen Ländern angetreten, wo sie mit Sicherheit für leuchtende Kinderaugen sorgen werden. Die Schulfamilie der RS II ist sehr stolz auf das große Engagement ihrer Schüler und den wieder großen Berg an Päckchen unter dem Schulchristbaum.

Humedica betreut seit vielen Jahren weltweit Kinder in Not. Ein Projekt ist die seit 2003 bestehende „ Geschenk mit Herz “-Aktion. Hier werden Schuhkartons unter anderem mit Kuscheltieren, Stiften, Mützen und vielem mehr gepackt, liebevoll dekoriert und an besonders bedürftige Familien in vielen Ländern verteilt. hs