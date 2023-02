Das Fest zum 100-jährigen Bestehen – gefeiert wegen der Corona-Pandemie im vergangenen Jahr – zog sich wie ein roter Faden durch die Hauptversammlung des Sportverein Friesen .

Recht deutlich wurde dies vom Kassier Bernd Assion unterstrichen, denn neben dem gesellschaftlichen und sportlichen Erfolg habe man auch die finanzielle Situation verbessert. Nach Jahren mit negativen Ergebnissen berichtete der Kassier in heuer von einem Jahresüberschuss von 24.000 Euro. Zuvor gingen Vorsitzender Alexander Graf und Schriftführer Martin Schmidt ausführlich auf das vergangene Geschäftsjahr ein. Der Mut und Fleiß sowie die gute Vorbereitung des Jubiläumsfestes wurden durch eine starke Beteiligung und einen guten Umsatz belohnt, sagte Graf. Weiterhin sei man stolz, den Umbau des Vereinsheimes abgeschlossen zu haben. Auch die Zusammenarbeit der Funktionäre und der Vorstandschaft habe gut funktioniert. Ziel aller sei es, den Verein trotz so mancher Herausforderung in eine gute Zukunft zu führen.

Ehrungen und Wahlen

Ausgezeichnet wurden für ihre 25-jährige Mitgliedschaft: Elisabeth Blumenröther, Anke Blumenröther-Scherbel, Linda Blumenröther, Felix Doppel, Wolfgang Lang, Constanze Scheibl-Barnickel, Patrizia Hirmke, Karsten Scheibl und Andrea Scholz. Die silberne Nadel des Bayerischen Fußballverbands erhielten die Funktionäre Timo Bachinger, Helmut Bähr, Martin Fischer , Fabian Geiger und Ralf Wagner.

Eine ganze Reihe von Funktionären wurde gewählt, dies waren: Detlef Dawel (Abteilungsleiter Fußball), Ralf Wagner und Manfred Kriesche (Spielleiter 1. Mannschaft), Fabian Fischer, Andreas Wilde (Spielleiter 2. Mannschaft), Fabian Geiger (Platzwart), Andre Güge, Christian Schaller (Internetbetreuer), Heinrich Geiger, Matthias Dewitz, Anton Doppel (Ordnungsmänner), Johann Geiger, Jan Kraus (Platzkassierer), Diana Kraus (zusätzliche Kassiererin), Johannes Geiger (Beitragskassier), Berthold Kraus, Thomas Stumpf (Fähnrich), Timo Heumann, Heiko Renk (Fahnenbegleiter), Alois Fischer , Lars Mayer (Kassenprüfer) und Norbert Kraus (Ehrenamtsbeauftragter). Bestätigt wurden Frank Fugmann, Holger Geiger (A+B-Seniorenbeauftragte), Klaus Wunder (Tischtennisleiter) und Josef Geiger (Tennisleiter). Dem Verwaltungsrat gehören künftig an: Andre Gügel, Helmut Bähr, Alois Fischer , Thomas Stumpf, Lars Mayer, Ralf Fößel, Timo Bachinger, Andreas Wilde und Frank Fugmann. miw