Nur wenige Mitglieder besuchten die Hauptversammlung des Vereins Kronacher Sportkegler; Corona hat deutliche Spuren hinterlassen. Die üblichen Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft und sportliche Erfolge wurden auf nächstes Jahr verschoben. Schließlich musste Vorsitzender Horst Wich in seinem Bericht einen starken Mitgliederschwund von circa 20 Prozent in den vergangenen sechs Jahren melden, der vor allem in der jüngeren Vergangenheit pandemiebedingt gewesen sei.

Derzeit habe der Verein 101 Mitglieder . Deshalb gebe es ab diesem Jahr auch keine Förderung mehr vom Landratsamt, da der Anteil der jungen Mitglieder bis 26 Jahren zu gering geworden sei. Dennoch konnte laut Kassier Dietmar Welscher seit Januar 2020 ein dickes Plus erzielt werden, vor allem weil alle Verbindlichkeiten mittlerweile getilgt worden seien. Davon profitierten letztlich die Einzelclubs Gemütlichkeit-Gut Holz KC, SKC Crana KC, Post SV KC und TSV Wilhelmsthal, die alle im Verein Kronacher Kegler organisiert sind.

Horst Wich beklagte in seinem Bericht die zunehmende Bürokratisierung seitens übergeordneter Verbände in Bezug auf die Mitgliederverwaltung und die Sportordnungen. In Verbindung mit der fortschreitenden Digitalisierung führe das zu einer immer schwieriger werdenden Rekrutierung von Ehrenämtern. „Die älteren Mitglieder sind zum Teil den Anforderungen nicht mehr gewachsen und die jüngeren fehlen.“ Dennoch gelang es Wich, im Vorfeld der Versammlung wieder eine schlagkräftige Vorstandstruppe zusammenzustellen, die bei der anschließenden offiziellen Wahl jeweils einstimmig bestätigt wurde. So setzt sich der Vorstand zusammen: Vorsitzender: Horst Wich, Zweiter Vorsitzender: Walter Hartendauer, Kassier: Dietmar Welscher, Schriftführerin: Karin Wirkner, 1. Sportwart: Sebastian Hartendauer, 2. Sportwart: Hermann Wolf, Jugendwartin: Regina Schuberth, Pressewart: Georg Endres, Kassenprüfer: Ralf Langhammer und Anna Grebner. Georg Endres