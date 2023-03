Von der Ouvertüre über Polka bis hin zur Filmmusik ist beim Konzert der Blaskapelle Edelweiß Tschirn alles geboten worden. Darüber hinaus zeichnete man eine ganze Reihe langjähriger aktiver Musiker aus. Der musikalische Nachwuchs stellte sich beeindruckend vor und erhielt von den Zuhörern großen Applaus. Der Kreisvorsitzende des Nordbayerischen Musikbundes Wolfgang Müller bezeichnete die Jugend- und Nachwuchsarbeit als große Herausforderung aller Vereine. In Tschirn sei diese beispielgebend und werde seit vielen Jahren konstant auf hohem Niveau betrieben. Einige Nachwuchsmusiker wirken bereits im Kreisorchester aktiv mit.

Ehrungen für lange Mitgliedschaften

Ausgezeichnet wurde mit der Mitgliedsnadel Lukas Punzelt. Für 20 Jahre aktives Musizieren wurde Christian Alber ausgezeichnet. Seit 30 Jahren gehören Vorsitzender Markus Stauch und Alexander Punzelt der Blaskapelle Edelweiß an. Für 40-jährige aktive Tätigkeit wurden Markus Punzelt, Martin Daum, Matthias Daum, Tobias Ebertsch und Stefan Kaim ausgezeichnet. Das halbe Jahrhundert vollgemacht haben Gerhard Hader, Berthold Jungkunz und Adelbert Greiner, welcher darüber hinaus noch für 40 Jahre aktives Dirigieren ausgezeichnet wurde. Für ihre Tätigkeiten um die Vereinsarbeit wurden ferner Matthias Daum, der die Kasse seit 30 Jahren führt, und Markus Stauch, der dem Verein seit 20 Jahren vorsteht, ausgezeichnet. Nachwuchsmusiker Louis Kraus stellte fest, dass der Blaskapelle Edelweiß Tschirn schon im Jahr 1967 die hohe Auszeichnung der großen Goldenen Medaille am weiß-blauen Bande verliehen wurde. Nachdem diese nicht mehr auffindbar ist, wurde sie beim Konzert am Samstag ein weiteres Mal übergeben. Die Statuten sagen aus, dass diese Medaille vom jeweiligen Vorsitzenden zu allen offiziellen Auftritten der Kapelle getragen werden soll. Neben den Auszeichnungen durch den Nordbayerischen Musikbund hob Vorsitzender Markus Stauch besonders den langjährigen Dirigenten Adelbert Greiner hervor. Unermüdlich setze sich dieser seit 40 Jahren als Dirigent ein. Er überreichte ihm deshalb unter Applaus seiner aktiven Musiker einen goldenen Dirigentenstab. Weiterhin wurden den Nachwuchsmusikern die erworbenen Leistungsabzeichen ausgehändigt. Dies waren Lea Punzelt in Silber (mit der Trompete im Jahr 2020), Sofia Stauch in Silber (Klarinette 2020), Daniel Stauch in Silber (Posaune 2020), Laetitia Punzelt in Gold (Klarinette 2021, zuvor Silber in 2020) und Louis Kraus in Gold (Tenorhorn 2019). Dirigent Adelbert Greiner sagte: „Dort, wo ihr Musik macht, ist eure Heimat.“ Wie vorher Kreisvorsitzender Wolfgang Müller zeigte sich auch der Dirigent erfreut über die intensive Nachwuchsarbeit. Gekonnt führte Sophia Stauch durch den Abend und machte entsprechende Ankündigungen zu den einzelnen Stücken. Mit einem kurzen Gedenken an die Opfer des Kriegs in Europa verabschiedete man sich mit dem Stück „Heal the World“ (Heile die Welt). Michael Wunder