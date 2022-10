Holger Mück, bekannt als Solotrompeter und Leiter des gleichnamigen Orchesters, hat musikalische Freunde und Wegbegleiter eingeladen und wird im Dom des Frankenwaldes am Samstag, 12. November, um 18 Uhr unter anderem Werke von Bach, Vivaldi und Manfredini erklingen lassen.

Einer der musikalischen Wegbegleiter ist Dietrich Modersohn, der beim Konzert die Orgel spielen wird. Modersohn hat seine musikalischen Wurzeln in der mitteldeutschen Knabenchortradition. Der vielseitige Musiker engagiert sich für die Dorforgeln seines Umfeldes genauso wie für anspruchsvolle Orgelkonzerte in Deutschland, Europa und Übersee. Seine Abschlüsse an der Hochschule für Kirchenmusik Halle an der Saale und an der Hochschule für Musik „ Felix Mendelssohn Bartholdy “ in Leipzig liegen schon einige Jahre zurück. Dadurch konnte er Anstellungen an bedeutenden Kirchenmusikstellen wie Wuppertaler Kurrende, Kantorat Saalfeld und in Frankfurt an der Oder übernehmen.

Namhafte Unterstützung für Holger Mück

An der Trompete wird neben Mück auch Falko Lösche zu hören sein. Bereits in jungen Jahren nahm er an zahlreichen Wettbewerben teil und war im Alter von 15 Jahren erster Preisträger des Robert-Schumann-Jugendwettbewerbes. Nach dem Abitur absolvierte er ein Studium an der Hochschule für Musik „Franz Liszt“ in Weimar. Seither verfolgt Lösche eine rege Konzerttätigkeit im In- und Ausland und arbeitet mit namhaften Künstlern zusammen.

Lösche ist gern gefragter Gast in verschiedenen Ensembles wie der Merseburger Hofmusik oder dem Ensemble Musica Fiata Köln. Von 2002 bis 2016 spielte er die erste Trompete im Reussischen Kammerorchester Gera. Ebenso widmet er sich der Ausbildung junger Nachwuchsmusiker als Instrumentallehrer.

Mück lässt an diesem Konzertabend selbstverständlich auch selbst die Trompete erklingen. Bereits im Alter von sechs Jahren hatte er seinen ersten Kontakt mit der Trompete. Erste öffentliche Auftritte absolvierte er mit der Jugend- und Blaskapelle Buchbach und den „Lustigen Musikanten“ aus Buchbach, deren musikalischer Leiter er später wurde. Nach einer klassischen Trompetenausbildung am Hermann-Zilcher-Konservatorium für Musik in Würzburg führte ihn sein Weg zum Luftwaffenmusikkorps eins nach München/Neubiberg.

Karten für das Konzert können unter der Tickethotline 09269-9513 reserviert werden. Außerdem sind zu den Bürozeiten des Pfarrbüros Buchbach Karten erhältlich. red