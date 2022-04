Michael Wunder

Pfarrer Richard F. Reis segnete die kleine Kapelle in der Dr.-Max-Schwaab-Straße. Für Erbauer Gottwin Vogler war es ein großes Anliegen, dass diese nahe den Felsenkellern errichtet Kapelle auch den kirchlichen Segen erhält. Aus Dankbarkeit einer überstandenen schweren Krankheit und zum Gedenken an Corona und den Krieg hat er diese kleine Kapelle errichtet. Viele Stunden Arbeit hat er neben dem Geld für die Ausstattung investiert. Der Pfarrer meinte, dass diese Stätte zum Gedenken dient und die Leute hier zur Besinnung kommen. Es sei alles wunderschön gemacht und man sehe, dass Gott die Menschen nicht alleine lässt. Die Kapelle sei wie der herumführende Zaun in der Nacht beleuchtet, aber auch überwacht. Wie Gottwin Vogler erklärte, kommen immer wieder Leute, auch von außerhalb Steinwiesen , zu seinen Anwesen und bestaunen die Kapelle.