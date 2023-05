Die Berufsfachschule für Musik war zum internationalen Schulaustausch im Rahmen einer Konzertreise im spanischen Sevilla.

Zur Musikschule San José de la Rinconada besteht eine langjährige Verbundenheit durch den stellvertretenden Schulleiter Manuel Grund. In den Jahren zuvor ist er bereits mehrfach mit Ensembles verschiedener Musikschulen nach Spanien gereist. In diesem Jahr war die oberfränkische Berufsfachschule erstmals in Sevilla. In verschiedenen Workshops sind sich die Schülerinnen und Schüler der beiden Schulen begegnet und konnten Erfahrungen austauschen.

Neben den musikalischen Aktivitäten wurden auch die kulturellen Sehenswürdigkeiten Sevillas wie die Kathedrale und der Palast „Real Alcazar“ besichtigt.

Der Höhepunkt der Reise war das Konzert im Festsaal in San José de la Rinconada. Auf dem Programm standen kammermusikalische Meisterwerke wie Franz Schuberts „Der Hirt auf dem Felsen“ sowie Arien und Songs aus Oper und Musical. Die Musicalklasse stellte nicht nur ihr gesangliches Können unter Beweis, sondern performte auch einen Tanz zu „Tonight belongs to you“ aus „The Prom“.

Der Konzertchor präsentierte Werke von Karl Jenkins, Alan Menken und Josef G. Rheinberger. Der vollbesetzte Saal würdigte die grandiose Leistung aller Mitwirkenden mit minutenlangem Beifall und Standing Ovations.

Dankenswerterweise wurde der Schulaustausch von ortsansässigen Firmen sowie vom bayerischen Jugendring gefördert. Ein Gegenbesuch ist bereits im kommenden Jahr geplant. red