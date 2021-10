In der Hauptversammlung des des SPD-Ortsvereins Steinwiesen ließ Vorsitzender Jürgen Deuerling das vergangene Jahr Revue passieren. Allerdings habe es außer Fraktions- und Marktgemeinderatsitzungen nicht viel gegeben. Den Mitgliederstand bezifferte Vorsitzender Deuerling auf 56.

Geehrt wurden für 50 Jahre Mitgliedschaft Werner Unglaub, für 45 Jahre Walter Deuerling, für 35 Jahre Cornelia Köhler und Vorsitzender Jürgen Deuerling. Unter der Leitung von Ralph Pohl und Manja Deuerling fanden die Neuwahlen statt. Schriftführer Ludwig Deuerling stellte sein Amt aus Altersgründen zur Verfügung. Einstimmig wurde Manja Deuerling zu seiner Nachfolgerin gewählt. Vorsitzender blieb Jürgen Deuerling, als seine Stellvertreterin fungiert Brigitte Geiger. Kassiererin bleibt Ramona Smettane. Eine Änderung gab es auch bei den Kassenrevisoren. Fritz Geiger übernimmt das Amt von Tamara Wachter. Delegierte für den Kreisverband und den Unterbezirk sind Brigitte Geiger, Jürgen Deuerling und Ewald Rehm.

Kreisvorsitzender Ralph Pohl ging vor allem auf die Bundestagswahl ein. Seit langem habe die SPD wieder an Stimmen gewonnen und sei stärkste Partei. Zum Abschluss appellierte Ehrenvorsitzender Manfred Manzer an alle Mitglieder , sich Gedanken darüber zu machen, wie man junge Leute zu einem Parteieintritt motivieren könne. Bei einem Durchschnittsalter im Ortsverein von 65 Jahren werde es schwierig werden, in Zukunft die gute Arbeit weiterzuführen. sd