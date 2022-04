Die Feuerwehr Marktrodach beteiligte sich mit einem von drei oberfränkischen Fahrzeugen an einem vom Landesfeuerwehrverband organisierten Hilfskonvoi für die Ukraine. Zum Einsatz kam dabei der staatseigene Versorgungs-Lkw.

Der Landesfeuerwehrverband Bayern e. V. (LFV) hatte zuvor eine Spendensammlung von ausgesonderter Feuerwehrausstattung und Feuerwehrfahrzeugen zur Abgabe an die ukrainischen Feuerwehren durchgeführt. Die gesamte Ausrüstung wurde in einem vom LFV organisierten Konvoi nach Polen transportiert, wo der polnische Feuerwehrverband die Materialübergabe an den ukrainischen Katastrophenschutz organisiert. Das bayerische Staatsministerium des Inneren unterstützte diesen Hilfstransport.

Abfahrt für die Marktrodacher war am 1. April am Zentralfeuerwehrhaus Marktrodach . Erstes Ziel war das Feuerwehrhaus in Lauf an der Pegnitz, wo die Fahrzeuge aus Nordbayern beladen wurden. Weiter ging es dann nach Rohrdorf im Landkreis Rosenheim, wo der bayerische Konvoi mit mehr als 30 Feuerwehrfahrzeugen am nächsten Tag nach Swilcza in Polen startete.

Dort wurden am Sonntag dann die Materialspenden entladen beziehungsweise die gespendeten Fahrzeuge überlassen.

Für Montagmorgen war die Rückfahrt nach Rohrdorf geplant, heute werden die Marktrodacher Feuerwehrleute in ihrem Heimatort zurückerwartet. red