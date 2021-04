Brigadegeneral Thomas Hambach als Kommandeur des Landeskommandos Bayern war in der vergangenen Woche im Landkreis Kronach zu Gast und überzeugte sich von der guten Arbeit der zur Bekämpfung der Corona-Pandemie eingesetzten Bundeswehrsoldaten . Hambach war der Einladung von Landrat Klaus Löffler gefolgt, der seine Gäste durch das Impfzentrum in Kronach, die Impfaußenstelle in Steinbach am Wald sowie durch das Gesundheitsamt führte. Aktuell befinden sich 26 Bundeswehrsoldaten im Landkreis Kronach im Einsatz. Sie unterstützen das Gesundheitsamt entweder bei der Kontaktnachverfolgung und bei der Durchführung und organisatorischen Abwicklung von Impfungen. In schwierigen Phasen wurden sie sogar in diversen Heimen zur Aufrechterhaltung des Betriebs eingesetzt. Für den Einsatz und vor allem die Freundlichkeit der Soldaten gebe es häufig positive Rückmeldungen aus der Bevölkerung, sagte Löffler. Hambach zeigte sich voller Stolz. Auch wenn der Einsatz eine temporäre Angelegenheit sei, so ließ er keinen Zweifel an dessen Notwendigkeit. red