Die beiden Kulturträger der Gemeinde, Sängervereinigung Edelweiß Windheim und Musikverein Frankenwald Windheim , laden zum 43. Pfingstkonzert in die Schulturnhalle ein. Im vergangenen Jahr war wegen personeller Engpässe das Konzert in seiner gewohnten Form nicht möglich. Das Konzert findet am 28. Mai in der Schulturnhalle statt und beginnt um 19 Uhr.

Federführend ist die Sängervereinigung unter der Leitung von Florian Jungkunz. „The Wellerman“, ein altes Sea-Shanty, von ihm für den Chor arrangiert, sowie „The sound of silence“ von Simon Garfunkel in der Version von Gwyn Arch sind nur zwei Titel aus dem umfangreichen Programm für den Abend.

Stephan Schmidt leitet die Frankenwald-Musikanten und studierte mit der Kapelle das Stück „Kap Arkona“ und den „Mährischen Tanz No. 7“ ein. Später nimmt der „Posaunen-Express“ Fahrt auf und „Don’t stop me now“ von Queen rundet das Programm ab.

Unter der Leitung von Harald Vetterdietz werden die Jüngsten nach der Pause als „Kids-Orchester“ zeigen, welche Fortschritte sie gemacht haben. Das sogenannte „Vororchester“ will demonstrieren, dass es nie zu spät ist, ein Instrument zu erlernen. In dieser Formation spielen fortgeschrittene Neueinsteiger und Musikanten, die sich an einem anderen Instrument ausprobieren.

Nach dem Konzert laden die Vereine zum Beisammensein in der Schule ein. hm