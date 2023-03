Am Sonntag, 26. März, um 17 Uhr findet in der Wallfahrtskirche Mariä Geburt in Glosberg ein Konzert für Kriegsbetroffene der Ukraine statt. Der weithin als Blasmusiker und Dirigent des Musikvereins Glosberg bekannte Jürgen Mark hat für dieses besondere Konzert ein Gedicht aus der Ukraine für Gesang und Musik bearbeitet. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht.

Außer dem einheimischen Organisten Daniel Prell konnte Mark auch zwei ukrainische Künstlerinnen gewinnen: Irina Mykolaichuk aus Odessa und ihre Tochter Anastasiia, die inzwischen mit Ehemann Alex Wachter in Glosberg wohnt. Irina hat ein Studium an der Pädagogischen Universität und am Konservatorium abgeschlossen. Ihr gesanglicher Schwerpunkt liegt bei klassischen Liedern in Latein, Ukrainisch und Russisch. Die Musiklehrerin ist bereits in vielen osteuropäischen Ländern aufgetreten. Ihr neuestes Werk ist eine Komposition zum Gedicht einer Musikkollegin mit dem Titel „About the Ukrainian flag“, ein Lied über die ukrainische Nationalflagge. Jürgen Mark hat diese Komposition von Irina Mykolaichuk für Gesang und Orgel bearbeitet. Im Konzert wird man dies in einer Uraufführung präsentieren. Auf dem Programm stehen ferner weltbekannte Lieder wie „Liebestraum“ von Franz Liszt , „Ave Maria“ von Franz Schubert oder „Hallelujah“ von Leonhard Cohen. eh