In der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Weißenbrunn wurden verdiente Feuerwehrleute ausgezeichnet. Kreisbrandrat Joachim Ranzenberger nahm zusammen mit Landratsstellvertreter Bernd Steger und Kreisbrandmeister Markus Reischl die Ehrung von Jürgen Backer vor. Ihm wurde für 40 Jahre Dienst in der Feuerwehr das Ehrenzeichen in Gold mit Urkunde des Freistaates verliehen.

Der langjährige Vorsitzende Christian Höfner wurde aufgrund seiner Verdienste zum Ehrenvorstand und Ehrenmitglied der Feuerwehr Weißenbrunn ernannt. Wolfgang Wohlrath wurde zum Ehrenmitglied ernannt.

Außerdem standen Ehrungen aktiver und passiver Brandschützer im Mittelpunkt.

Vorsitzender Michael Gödel bezifferte die Mitgliederzahl auf aktuell 180, wovon 64 aktiv sind, darunter neun Jugendliche. Kommandant Thomas Friedrich informierte, dass von den 64 Aktiven acht weiblich sind.

Insgesamt wurden 2615 Dienststunden geleistet, die sich in 19 Einsätze mit 447 Stunden, 57 Übungen und 20 Veranstaltungen mit 2064 Stunden aufteilten. Nach dem Rücktritt des früheren Schriftführers wurde Natalie Brehm zur Schriftführerin gewählt. Zum neuen Kassenprüfer neben Tino Michel wählte die Versammlung Michael Wich. eh