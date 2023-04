Diesen Tag werden die Hainer Feuerwehrleute so schnell nicht vergessen: Am 26. Juli 2022 lief die Sirene. In der Nähe von Emmersheim war ein Waldbrand ausgebrochen und Landrat Klaus Löffler musste nach kurzer Zeit den Katastrophenalarm auslösen. Auch aus den Nachbarlandkreisen mussten Feuerwehren dazugerufen werden.

Auch viele Landwirte mit ihren Güllefässern waren alarmiert. Sogar der Hubschrauber „Edelweiß 6“ kam zum Einsatz. Sehr viele Tankfahrzeuge brachten genügend Wasser heran. Gegen 22 Uhr war für die Hainer Wehr ein Ende, um 8.15 ging es am nächsten Tag mit dem Ablöschen von Glutnestern weiter. „Dieser Einsatz war für die Wehr eine Höchstleistung“, lobte Kommandant Florian Fischer.

Die Feuerwehr Hain hat 77 Mitglieder, davon 26 Aktive und drei Jugendfeuerwehrler. Laut Vorsitzendem Daniel Ultsch wird heuer wieder die Kerwa mit der Johannisthaler Blasmusik gefeiert. Am 12. Mai ist wieder ein Gottesdienst am Tag des Handwerks. Anschließend gehen die Handwerker mit zu den Hainer Feuerwehrleuten, um gemeinsam zu feiern.

Ob es gelingen wird, heuer noch ein TLF für die Feuerwehren in Hain und in der Schnaid anzuschaffen? Die Verantwortlichen sind sich einig, das Gleiche zu wollen. „Es wird noch etwas dauern“, kündigte Kommandant Florian Fischer eine Wartezeit an. „Wir haben uns geeinigt, dass wir mit der Anschaffung für 2024 rechnen“, kündigte er an – selbst noch nicht genau wissend, ob es so funktioniert. Abschließend nahm er noch drei Beförderungen vor: Laura Deichmann und Leonie Sesselmann wurden zu Feuerwehrfrauen befördert, Florian Ultsch zum Löschmeister. Britta Fischer wurde für 25 Jahre aktive Dienstzeit bei der Freiwilligen Feuerwehr Hain ausgezeichnet. Für 40-jährige aktive Dienstzeit wurde Roland Walda geehrt. Kreisbrandinspektor Joachim Ranzenberger überreichte Georg Sesselmann (21 Jahre Kommandant und sechs Jahre Stellvertreter) und Erich Reis (18 Jahre Vorsitzender) das Feuerwehr-Ehrenzeichen in Silber.

Geehrt wurden Mitglieder für langjährige Vereinszugehörigkeit. Seit 30 Jahren gehörten Rainer Bauer, Peter Fischer , Frank Ultsch, Matthias Renner und Marco Wagner der FFW Hain an. Seit 40 Jahren gehören Roland Walda und Norbert Kolb der Wehr an. Mehr als 40 Jahre gehört Erich Reitz zur Feuerwehr, der zum Ehrenvorsitzenden ernannt wurde. rg