Die geplanten 40 Auftritte konnten nahezu alle absolviert werden, freute sich der erste Vorsitzender des Musikverein Neukenroth , Julian Kaim, bei der Hauptversammlung.

Ein großer Erfolg sei die erstmals am 2. Oktober veranstaltete „Nacht der Blasmusik“ in der voll besetzten Zecherhalle. Ein „Riesenbatzen Arbeit“ – aber für die Nachwuchsgewinnung sehr lohnend – sei die Teilnahme am bundesweiten Förderprogramm „Impuls“ gewesen. Mit der neu gegründeten „Neukenrother Rasselbande“ verfügt man nun über drei Nachwuchs-Orchester. Er dankte allen Unterstützern des inzwischen auf 182 Mitglieder angewachsenen Vereins.

Dirigent Roman Steiger berichtete von zahlreichen Auftritten – so unter anderem bei der Wallfahrt nach Marienweiher, beim Feuerwehr-Fest in Gestungshausen und den Schützenfesten in Pressig und Marktzeuln. Ein Höhepunkt sei das „Konzert der Besinnlichkeit“ im Dezember gewesen, dessen Gesamtleitung Dirigent Maximilian Knauer innehatte. „Das Highlight 2022 war wohl unsere erstmalige Teilnahme am Kronacher Freischießen am ersten Samstagabend“, betonte er.

Ausblick auf 2023

Das nächste große Highlight stehe schon vor der Tür: Der Verein richtet das Benefizkonzert des Ausbildungsmusikkorps der Bundeswehr am 24. März im Kreiskulturraum aus. Weitere Termine sind das Kreismusikfest in Reichenbach, die Feier des 150-jährigen Bestehens der Freiwilligen Feuerwehr Neukenroth und das Schützenfest in Pressig.

In Planung, aber noch nicht terminiert sind unter anderem zwei Open-Air-Konzerte und die Jubiläumsfeier 700 Jahre Neukenroth . Die Rechenschaftsberichte wurden ergänzt durch Notenwart Tobias Rebhan, Trachtenwartin Samanth Schubert und Jugendvertreter Nicolas Roth.

Außerdem wurden langjährige Mitglieder geehrt. Samantha Schubert (Klarinette) wurde für zehnjähriges sowie Christopher Rebhan (Bariton) und Kerstin Wachter (Klarinette) für jeweils 20-jähriges aktives Musizieren geehrt. Sie sind alle Teil des Vorstandes. Für 40-jährige Tätigkeit im Musikverein wurde Ehrenvorsitzender Eugen Rebhan mit der Ehrennadel des Nordbayerischer Musikbundes in Gold ausgezeichnet. Rebhan spielt seit 1976 die Tuba. Da er zu seinem 40. Jubiläum – er war damals Vorsitzender – keine Ehrung für sich beantragte, wurde dies nun nachgeholt. Aktuell ist er als Kassier tätig. Intern geehrt wurden Karl Ebert sowie Christian Bienlein. Karl Ebert gehört dem Musikverein seit 50 Jahren an. Ehrenmitglied Christian Bienlein ist seit nahezu 75 Jahren Mitglied. hs