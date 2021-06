In Lauenhain feierten kürzlich Johanna Rentsch und Max Rau in einem festlichen Gottesdienst ihre Konfirmation . Auch wenn nur der engste Verwandtenkreis mitfeiern durfte, wollten die beiden ihre Konfirmation nicht noch einmal verschieben. Pfarrerin Claudia Grüning-Göll reichte ihnen das Abendmahl in von einer Lauenhainer Töpferin gefertigten Bechern, die sie als Geschenk der Kirchengemeinde behalten durften.

Silvia Wachter erfreute die Festgemeinde mit einigen Liedbeiträgen. An der Orgel wurde der Gottesdienst von Fabian Schiefner begleitet. red