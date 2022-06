Die Feuerwehr Hain wählte eine neue Vorstandschaft und nahm hohe Ehrungen in der Jahreshauptversammlung vor. Markus Renner wurde in Dank und Anerkennung für 25 Jahre Dienst in der Feuerwehr das Ehrenzeichen des Freistaates Bayern in Silber mit Urkunde verliehen. Der weitere Stellvertreter des Landrats, Bernd Steger, und Kreisbrandrat Joachim Ranzenberger hoben die Leistungen von Markus Renner hervor, der in den 25 Jahren in vielen Bereichen ein Aktivposten der Wehr war und ist. Unter anderem wirkte er als Jugendwart, Hauptkassier und war Bauleiter für den Feuerwehrhausbau.

Kommandant Peter Fischer berichtete über zwei Einsätze 2020 und einen Einsatz im Jahr 2021. Die Feuerwehr Hain zählt 78 Mitglieder, davon 27 Aktive und drei Jugendliche. Florian Ultsch wurde zum Hauptfeuerwehrmann befördert und für 20 Jahre Dienstzeit geehrt.

Die Feuerwehr Hain ernannte den langjährigen Kommandanten Gerhard Sesselmann zum Ehrenkommandanten. Es wurden treue und verdiente Mitglieder geehrt: Für 70 Jahre Hans Wagner und Alfred Sesselmann. 60 Jahre Hilmar Kremer und Günther Walda. 50 Jahre Günther Mayer. 40 Jahre: Hilmar Müller, Robert Müller . 30 Jahre: Thomas Bauer , Wolfgang Schirmer. Der langjährige Vorsitzende Erich Reis kandidierte nicht mehr. Die Neuwahlen brachten folgendes Ergebnis: Erster Vorsitzender Daniel Ultsch, Zweiter Vorsitzender Marco Wagner, Schriftführer Tim Bauernsachs, Kassier Markus Renner, Vertrauensmann Harald Fischer, Beisitzer Erich Reis, Kassenprüfer Stefan Feulner und Hilmar Müller. eh