Im Rahmen der außerordentlichen Mitgliederversammlung der CSU Neuses ist Josef Müller zum neuen Kassierer gewählt worden. Die Versammlung wurde durch die Vakanz der Kassiererin notwendig. Sabine Jaklin war lange die Kassiererin im Ortsverband .

Darüber hinaus wurden Barbara Seubold für die 35-jährige Mitgliedschaft und Ottmar Hummel für 60-jährige Mitgliedschaft im Ortsverband in Anwesenheit des Landtagsabgeordneten Jürgen Baumgärtner mit Urkunden und Nadeln geehrt.

Barbara Seubold hat den Ortsverband durch ihr langjähriges Engagement als Vorsitzende, Mitglied des Bezirkstages, Mitglied des Kreistages und Stadträtin und immer noch als stellvertretende Vorsitzende geprägt.

Ottmar Hummel ist mit 19 Jahren der CSU beigetreten. Über 28 Jahre war er Schriftführer des Ortsverbandes , seitdem ist er als Kassenprüfer tätig. Außerdem ist er langjähriger Beisitzer der Vorstandschaft und Delegierter für Kreis- und Stadtversammlungen. Ihm wurde die Ehrennadel der CSU mit 6 Sternen verliehen.

Im Anschluss an die Versammlung klärte Jürgen Baumgärtner , Vorstand Strategie des Kommunalunternehmens Lucas-Cranach-Campus (LCC), über die vielfältigen Aufgaben auf. In einem Vortrag mit Präsentation informierte er über die verschiedenen Tätigkeiten und Organisationsformen des LCC. Bei der anschließenden Diskussion ergaben sich interessante Gespräche über die Beweggründe zu den Entscheidungen des LCC. Der LCC wird seinen Sitz in der ehemaligen Grundschule haben. red