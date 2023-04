Bei der Jahreshauptversammlung der 114 Mitglieder starken Freiwilligen Feuerwehr Förtschendorf wurde ein neuer Vorstand gewählt. Und dabei ergab sich eine Besonderheit: Drei Damen und der jahrelange stellvertretende Kommandant Dieter Kropp führen die Geschicke des Vereins die nächsten sechs Jahre. Zur neue Vorsitzenden und Nachfolgerin von Stefan Hofmann wurde Sabine Lang gewählt, Zweiter Vorsitzender ist Dieter Kropp, Schatzmeisterin Sandra Wicklein und Schriftführerin Kathrin Kimpel. Last but not least stand noch die Wahl des Adjutanten aus. Nachdem Markus Lang sein Amt als zweiten Kommandant nach zehn Jahren beendete, wurde von den aktiven einstimmig Patrick Kimpel als stellvertretender Kommandant gewählt.

Für 25 Jahre bei der Feuerwehr wurden Luise Pasbrig, Stefan Gebhardt , Katja Doppel Martina Kropp und Petra Barnickel geehrt, für 40 Jahre Ralf Süßmann und Peter Heinlein, für 50 Jahre Lothar Kröckel sowie für 65 Jahre Erwin Zwosta, Fritz Rauh und Günther Hofmann . Thomas Lang wurde für 40 Jahre aktive Dienstzeit und Stefan Gebhardt für 25 Jahre geehrt.

Erster Kommandant André Wicklein berichtete von 18 Einsätzen der Förtschendorfer Floriansjünger, davon fünf Brandeinsätze. Bei der Besichtigung durch KBR Ranzenberger wurde man mit der Note „sehr gut“ bewertet. Insgesamt seien 1000 Stunden für Einsätze, Ausbildung, Fortbildung investiert worden. Die Feuerwehr Förtschendorf zählt 31 Aktive, wobei Wicklein sich sehr freute, dass davon 23 unter 50 Jahren alt seien. Neu aufgenommen wurde Marcel Bau. Sabine Lang wurde zur Oberfeuerwehrfrau und Patrick Kimpel zum Oberlöschmeister befördert.

Wicklein bedauerte, dass nach zehn Jahren sein Stellvertreter Markus Lang sein Amt aus privaten Gründen niedergelegt hat, er bleibe der Wehr aber als Geräteträger und Fahrzeugwart erhalten. Emil Bergner