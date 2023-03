„Wir haben 2022 so richtig Gas gegeben“, sagt Michael Botlik, der Dirigent der Bergmannskapelle Stockheim bei der Jahreshauptversammlung des Musikvereins . Kürzlich zogen die „Bergmänner“ die Bilanz des vergangenen Jahres. Und die fiel mehr als positiv aus.

„50 Musikerinnen und Musiker sind derzeit aktiv im Verein, dazu zählen auch die Nachwuchsmusiker aus dem Vororchester die ,Rockheimer’“, sagte der Vorsitzende Thomas Neubauer. In Ausbildung in der Orchesterschule Pressig-Stockheim befänden sich derzeit elf Mädchen und Jungen. Insgesamt hat der Verein 202 Mitglieder. Die Highlights im Jahr 2022 waren das Muttertagskonzert, Auftritte beim Festabend zum Jubiläum des 1. FC Stockheim , die Kirchweih in Stockheim , die Fahrzeugweihe bei der Feuerwehr Stockheim , der Festzug und Auftritte beim Kronacher Freischießen, die Barbarafeier in Stockheim sowie das traditionelle Weihnachtskonzert am ersten Weihnachtsfeiertag. Weil in den vergangenen Jahren immer mehr Plätze beim Weihnachtskonzert in der Schulturnhalle frei blieben, sei der Ausschuss der Bergmannskapelle am Überlegen, ob es nicht sinnvoll wäre, ein anderes Datum für das Jahreskonzert zu finden, sagte Neubauer. Spruchreif sei dies allerdings noch nicht, weshalb man im Jahr 2023 noch beim traditionellen Termin am ersten Weihnachtsfeiertag bleibe.

Dirigent Michael Botlik hob in seinem Bericht vor allem die Auftritte beim Kronacher Freischießen hervor: „Erst Standkonzert, danach den Festzug anführen und dann noch zwei Konzerte im Musikpavillon spielen. Das war ein musikalischer Triathlon für uns.“ Weil 2022 keine Heeresmusik beim Freischießen spielte, durfte die Bergmannskapelle das Standkonzert am Rathaus übernehmen und den Festzug anführen. Botlik lobte die Disziplin und das gute Miteinander unter den Musikerinnen und Musikern. Auch an solch stressigen Tagen gebe es kein „Gemaule“, alle würden an einem Strang ziehen. Viel Lob habe es für das Weihnachtskonzert 2022 gegeben – das habe seiner Meinung nach vor allem an der Stückauswahl gelegen, so Botlik. „Ich überlege jetzt schon, wie wir das in diesem Jahr noch toppen sollen.“

Bürgermeister Daniel Weißerth bedankte sich bei der Bergmannskapelle für das Ständchen zu seiner Wahl im Januar und war sich sicher, dass die Stockheimer Schulturnhalle zum Weihnachtskonzert in diesem Jahr wieder voll besetzt sei. Denn: „Ihr habt phänomenale Musik gemacht und das ist positiv ist ganz Stockheim angekommen.“

„Dass die Bergmannskapelle ohne Musikerverlust durch die Pandemie gekommen ist, das ist gigantisch“, sagte Wolfgang Müller , der Kreisvorsitzende des Nordbayerischen Musikbundes. Der Verein stehe so gut da, weil kontinuierlich Ausbildungsarbeit geleistet werde. Müller nahm dann noch eine Ehrung des Nordbayerischen Musikbundes vor: Susanne Berberich-Löffler wurde für 30 Jahre aktives Musizieren geehrt.

Thomas Neubauer gab außerdem noch einen Ausblick auf das Jahr 2023. Auf dem Programm stehen unter anderem das Muttertagskonzert auf dem Bergwerksgelände am 14. Mai, Auftritte beim Kreismusikfest in Reichenbach am Pfingstwochenende sowie am Stockheimer Schützenfest.

Weitere Ehrungen gab es für 20 Jahre Mitgliedschaft in der Bergmannskapelle: Daniel Wachter, Manfred Weber ; 30 Jahre Mitgliedschaft: Susanne Berberich-Löffler, Bernd Daum, Clemens Detsch, Rainer Engelhardt, Brunhilde Förtsch, Dieter Förtsch, Walter Kreißl, Jürgen Möhrle, Markus Nickol und Rainer Renk; 50 Jahre: Wolfgang Klos, Valeria Hilbert und Reinhard Hertel; 60 Jahre: Peter Renk.

Lena Buckreus-Gagel