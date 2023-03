Der Chor „Spirit Voices“ gastiert am Sonntag, 2. April, um 16 in der Kirche St. Josef in Wilhelmsthal . Dieses Benefizkonzert ist dem Hilfswerk Misereor gewidmet. Als Motto wählte der Chor das Thema „Was ist uns heilig?“.

Seit vielen Jahren unterstützt der Chor die Hilfsorganisation Misereor . Diese ist die Organisation der katholischen Bischöfe für Entwicklungszusammenarbeit. Seit über 60 Jahren engagiert sich Misereor für die Armutsbekämpfung in Afrika, Asien und Lateinamerika. Die Unterstützung durch Misereor steht jedem Menschen in Not offen.

Mehrere Zyklone zogen im Frühjahr 2022 über Madagaskar hinweg und verursachten große Schäden. Nach der Hungersnot im Jahr zuvor sind somit viele der verbliebenen Anbaugebiete für Reis verwüstet worden. Die Hungersnot ist groß. Daher rückt die diesjährige Fastenaktion von Misereor Madagaskar in den Fokus. Der zweitgrößte Inselstaat der Welt lieg vor der Küste Ostafrikas im indischen Ozean und zählt circa 27 Millionen Einwohner. Das Thema „Was ist uns heilig?“ soll die Multikrisen in der Welt vor Augen führen. Wie immer bei einem „Spirit-Voices“-Konzert wird der Mitgründer des Chores , Martin Förtsch, mit besinnlichen Gedanken durch das Programm führen.

Der Chor unterstützt seit über zwei Jahrzehnten die Fastenaktion. Der Eintritt zum Konzert ist frei, es wird um Spenden gebeten. eh