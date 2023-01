Im festlichen Rahmen konnte die Vorsitzende der Kronacher CSU, Bürgermeisterin Angela Hofmann, zusammen mit dem Bundestagsabgeordneten Jonas Geissler zwei langjährige Mitglieder auszeichnen. Geehrt wurden Sieglinde Russ für 25-jährige und Georg Weber für 50-jährige Mitgliedschaft.

Aus den Händen der stellvertretenden Vorsitzenden Robert Wachter und Birgit Kestel erhielten die Jubilare Präsente und Urkunden.

Hofmann bezeichnete die Kronacher CSU als starken Verband, der die Power habe und willens sei, Kronach zu gestalten. Selbstbewusst gehe die Kronacher CSU die anstehenden Themen aktiv an. Langjährige Mitglieder seien eine wertvolle Stütze für die Verbandsarbeit, verdeutlichte sie und dankte diesen für die Treue in all den Jahren. Angela Hofmann dankte auch für das offene, konstruktive und wertschätzende Klima in den Kronacher Unionsverbänden CSU, Frauenunion (FU) und Junge Union (JU).

Die gegenwärtige wirtschaftliche Situation bringe Not und Existenzsorgen mit sich. Hier gelte es, wach und präsent zu bleiben. Sie rief dazu auf, weiterhin die eigene Meinung in die Diskussion einzubringen und sich zu Wort zu melden. Nur im konstruktiven Dialog seien die Herausforderungen zu meistern. Die CSU-Stadtratsfraktion mit Vorsitzendem Martin Bittruf habe in der Stadtpolitik viel erreichen können. Sie nannte beispielhaft einige große Projekte, die zum Laufen gebracht werden konnten, sowie viele Sanierungsarbeiten, die von der Bevölkerung gerne gesehen würden. hs