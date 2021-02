Bekanntermaßen entsteht im Kronacher Stadtteil Dörfles am Standort des bisherigen Kindergartens ein neues, multifunktionales Gebäude , das künftig vom Kindergarten, der Feuerwehr und der Dorfgemeinschaft gemeinsam genutzt werden wird.

Inzwischen sind alle Teile des in die Jahre gekommenen Bestandsgebäudes geräumt. Schon seit Ende Januar hat der Dörfleser Kindergarten sein Ausweichdomizil in der Kronacher Max-Reger-Straße bezogen. Die Feuerwehr Dörfles hat in der Halle bei der Metzgerei Hanna vorübergehend eine neue Unterkunft gefunden. Die Halle wurde von der Stadt angemietet. Sie wird gleichzeitig als Zwischenlager für Möbelstücke des Kindergartens genutzt. Und die örtlichen Vereine haben sich als Treffpunkt das alte Spritzenhaus provisorisch ausgebaut, das als künftige Lagerstätte erhalten bleibt.

Erhebliche Fäulnisschäden

Gefällt werden musste nach einer Mitteilung der Stadt Kronach der ortsbildprägende große Lindenbaum vor dem Kindergarten, zum einen, weil der Neubau näher an die Straße rückt und zum anderen, weil der Erhalt des Baumes aufgrund erheblicher Fäulnisschäden auf Dauer nicht möglich gewesen wäre. Ersatzpflanzungen im Dörfleser Ortsbereich sind geplant.

Strom und Wasser wurden ebenfalls abgestellt und ein Baustromverteiler gesetzt, so dass in dieser Woche mit den Abbrucharbeiten begonnen werden kann. Den Auftrag dafür hat die Firma Herold aus Marktgraitz erhalten. Die Ausschreibungsunterlagen für Baumeister-, Dachdecker-, Klempner-, Zimmerer- und Gerüstarbeiten sind verschickt, die Angebotseröff-nung erfolgt am 25. Februar. Die Werkplanung steht und wurde mit den Vereinen abgespro-chen. Nach Auskunft der Bauverwaltung soll es Anfang Mai mit den Rohbauarbeiten losge-hen. red