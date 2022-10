Das trübe Wetter am Morgen passte so gar nicht zum freudigen Anlass des Tages, stand doch die Abnahme der Bauleistung für die Straßenmaßnahme „Teuschnitz-Aue“ an. Mit der Ausweisung des Baugebiets zwischen der Bebauung in der „Reichenbacher Straße“ und dem Landschaftsschutzgebiet „Teuschnitz-Aue“ kommt die Stadt der großen Nachfrage nach attraktivem Baugrund nach.

Es handelt sich dabei bereits um den zweiten Bauabschnitt, nachdem im ersten Abschnitt (in Verlängerung der Petrus-Zweidler-Straße) alle zehn Baugrundstücke innerhalb kurzer Zeit dankbare „Abnehmer“ gefunden hatten. „Es ist ja auch ein wirklich schönes Baugebiet“, ist Bürgermeister Frank Jakob nicht überrascht von der großen Nachfrage. Zu den Besonderheiten des sich in nördlicher Richtung direkt an das Wohngebiet „Petrus-Zweidler-Straße“ anschließenden Baugebiets zähle die idyllische Lage am Rand der Teuschnitz-Aue. „Der Blick bleibt unverbaut“, erklärte Frank Jakob, dass das Landschaftsschutzgebiet in naher Zukunft zum Naturschutzgebiet deklariert werde.

Plätze schnell vergeben

Nachdem bereits alle zehn im ersten Bauabschnitt geschaffenen Bauplätze schnell vergeben waren, besteht auch schon für vier der insgesamt sieben neuen Baugrundstücke konkretes Interesse. Ihren Traum vom Eigenheim verwirklichten dort, so der Bürgermeister, insbesondere junge Familien aus Teuschnitz oder mit Bezug zu Teuschnitz . Die Gründe lägen auf der Hand: So verfüge die Stadt neben dem nahezu unberührten Naturparadies über eine tolle Nahversorgung mit einer sehr guten Infrastruktur. Ein weiterer Grund seien die niedrigen Grundstückspreise.

„Die Parzellen mit jeweils circa 800 Quadratmetern werden aktuell vermessen. Sobald die Schlussrechnung vorliegt, werden wir den Preis kalkulieren“, kündigte der Bürgermeister eine weiterhin moderate Preisgestaltung an.

Die Baugrundstücke sind voll erschlossen inklusive Versorgungsleitungen und Hausanschlüsse mit Wasser, Strom, Glasfaser usw. Auch die Möglichkeit für Gas-Beheizung bestehe, falls gewünscht. Die Wasserversorgung erfolgt mit einem Ringschluss zur Reichenbacher Straße. Verkehrstechnisch erschlossen wird das Baugebiet von zwei Seiten. Die Maßnahme Steinbacher Weg werde, hofft Frank Jakob, im Idealfall heuer noch angegangen und im Frühjahr 2023 fertiggestellt, so dass man dann über eine „ordentliche“ Zufahrt verfüge.

Keine starren Baupläne

„Die Bauherren stehen Gewehr bei Fuß“, verdeutlichte Jakob, dass diese lieber heute als morgen loslegen würden. Hinsichtlich der Bebauung sei man seitens der Stadt sehr offen; es gebe keine starren Baupläne. Vielmehr lasse man den Häuslebauern große Freiheiten. Weitere Interessenten können sich an die Stadt-Verwaltung wenden.